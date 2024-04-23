Nέα τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, παραδόθηκαν σε κυκλοφορία, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκου Ταχιάου.

Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65, σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου κι ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. στο 206,5 χλμ. (αρχή Ε65) έως και Α/Κ Καλαμπάκας, μέσω του οποίου το ταξίδι Αθήνα – Καρδίτσα διαρκεί πλέον 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ το Αθήνα – Τρίκαλα, λιγότερο από 3 ώρες. Επιπλέον, σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα και η Λίμνη Πλαστήρα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, θα αναμορφώσει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, θα συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, θα διευκολυνθούν οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και θα προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης.

Παράλληλα, θα μειωθεί κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια, ενώ με τον Ε65 το ταξίδι από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό, θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα πραγματοποιείται εντός 4,5 ωρών.

Υπενθυμίζεται, ότι ο αυτοκινητόδρομος Ε65, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,397 δισ. ευρώ. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.

Υπό κατασκευή από την ΤΕΡΝΑ, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου που θα ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Για την κατασκευή τους λειτουργούν 2 κεντρικές και 2 υποστηρικτικές εγκαταστάσεις με 780 άτομα προσωπικό και 440 μηχανήματα έργου και φορτηγά.

Στα 136 χλμ. που βρίσκονται πλέον στην κυκλοφορία θα παρέχονται, όπως πάντα, οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των 136 χλμ. που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνονται:

11 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Γοργοποτάμου, Καρπενησίου, Ξυνιάδας, Ανάβρας, Σοφάδων, Καρδίτσας, Προαστίου, Τρικάλων, Βασιλικής και Καλαμπάκας) & 4 Ημικόμβοι (Α.Θ.Ε. Ανθήλης, Σμοκόβου και Λογγού)

3 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

31 Γέφυρες, με σημαντικότερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

27 Άνω Διαβάσεις & 41 Κάτω Διαβάσεις

5 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.)

3 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.) & 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Εξυπηρέτησης Σηράγγων

3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

3 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ – Λιανοκλαδίου, Σοφάδων και Ράξας). Σημειώνεται πως σε λειτουργία βρίσκεται επί του παρόντος μόνο ο ΣΕΑ Σοφάδων.

1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων

3 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων (Λιανοκλαδίου, Σοφάδων και Τρικάλων) & 4 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων (Ανάβρας, Προαστίου, Τρικάλων και Καλαμπάκας). Από μεσάνυχτα Τρίτης 23 Απριλίου προς Τετάρτη 24 Απριλίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου μετωπικού σταθμού Λιανοκλαδίου και των πλευρικών Τρικάλων και Καλαμπάκας. Οι τιμές των διοδίων τελών των νέων σταθμών καθώς και του μετωπικού Τρίκαλων είναι:

Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Μετωπικός Λιανοκλαδίου 1,30€ 1,85€ 4,70€ 6,60€ Μετωπικός Τρικάλων 2,05€ 2,95€ 7,45€ 10,45€ Πλευρικός Τρικάλων 0,55€ 0,80€ 2,05€ 2,90€ Πλευρικός Καλαμπάκας 0,60€ 0,90€ 2,25€ 3,15€

Κατηγορία 1 : Δίκυκλα, τρίκυκλα , Κατηγορία 2 : Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20 μ., Κατηγορία 3 : Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., Κατηγορία 4 : Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ.



Κατά την τελετή παράδοσης ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι: «Σήμερα είναι πράγματι μία σπουδαία μέρα για τη Στερεά Ελλάδα, για τη Θεσσαλία, για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο, καθώς παραδίδουμε πια στην κυκλοφορία το μεγαλύτερο τμήμα ενός πολύ σημαντικού δρόμου. Και γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλία, για τα Τρίκαλα, για την Καρδίτσα, για την Καλαμπάκα, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο δρόμος και πως ουσιαστικά αποτελούσε ένα όνειρο πολλών δεκαετιών επιτέλους να ολοκληρωθεί. Δυόμισι ώρες για να πάει κανείς από την Αθήνα στην Καρδίτσα, τρεις ώρες για να πάει στα Τρίκαλα. Προσβασιμότητα για ένα τόσο όμορφο αλλά και τόσο δοκιμασμένο κομμάτι της πατρίδας μας, τη Δυτική Θεσσαλία. Και βέβαια, οι προοπτικές για τη σύνδεση, όπως είπαμε, με την ολοκλήρωση του έργου, με τη Δυτική Μακεδονία, με την Ήπειρο. Ένας δρόμος πραγματικά τεράστιας αναπτυξιακής σημασίας.»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε ότι με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 «διευκολύνεται η πρόσβαση στο εξωτερικό, καθώς ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος συνδέεται, μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, με το εξωτερικό», ενώ συμπλήρωσε ότι «διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, με ταχύτητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, ώστε, με αίσθημα ευθύνης, να συμβάλλουμε στην ολόπλευρη ισχυροποίηση της Πατρίδας μας».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, ανέφερε ότι: «Ο Ε65 θα αποτελέσει “θρυαλλίδα ανάπτυξης” για τις περιοχές που δοκιμάστηκαν πρόσφατα από τις θεομηνίες. Στις φετινές γιορτές, οι ταξιδιώτες του Πάσχα με κατεύθυνση προς Φθιώτιδα και Δυτική Θεσσαλία (στα ορεινά της Καρδίτσας των Τρικάλων στη λίμνη Πλαστήρα) θα έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουν σε αυτά τα νέα τμήματα του αυτοκινητόδρομου με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περιστέρης σημείωσε: «Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65 ήταν σχεδιασμένος εξαρχής να συμπληρώνει ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, το οποίο προσέφερε εναλλακτικές διαδρομές. Είναι η πιο οικονομική, γρήγορη και αποτελεσματική οδική αρτηρία, ώστε να έρθει κάποιος από τη δυτική-βορειοδυτική, κεντρική Μακεδονία ή από την κεντρική Ελλάδα προς την Αθήνα κι αντίστροφα. Σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία το νότιο τμήμα ολόκληρο και σημαντικό μέρος του βόρειου τμήματος. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως κάνουμε πάντα, για να επιταχύνουμε και την παράδοση του βόρειου τμήματος. Ελπίζουμε του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέρμα του, που είναι το σημείο που συναντάει το βορειοδυτικό κομμάτι της Εγνατίας.»

Πηγή: skai.gr

