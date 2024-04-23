Μιχαηλίδου: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις παροχές μητρότητας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

«Η μητρότητα δεν γνωρίζει επάγγελμα, η μητρότητα είναι ιδιότητα από μόνη της. Γι' αυτό και, την περασμένη εβδομάδα, προχωρήσαμε σε μία μεγάλη αλλαγή, επεκτείνοντας το επίδομα μητρότητας στις αγρότισσες, τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αυτοαπασχολούμενες, μέσω μίας νέας πλατφόρμας» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά 90,1.

Όπως είπε, «μέχρι πριν από λίγο καιρό, υπήρχε το εξής παράδοξο: Η μητέρα που ήταν μισθωτή στο Δημόσιο, έπαιρνε επίδομα μητρότητας για εννέα μήνες, ενώ, αν ήταν μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα, έπαιρνε επίδομα μητρότητας για έξι μήνες και, αν ήταν αγρότισσα, αυτοαπασχολούμενη ή ελεύθερη επαγγελματίας, δεν έπαιρνε τίποτα. Αυτά τα αλλάξαμε, με σκοπό την ενίσχυση της μητρότητας.

Αρχικά, αυξήσαμε τους μήνες από έξι σε εννέα για τη μισθωτή μητέρα και, στη συνέχεια, επεκτείναμε το επίδομα σε όλες τις μητέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, άνοιξε η πλατφόρμα, ώστε οι μη μισθωτές να μπορούν να πάρουν και εκείνες το επίδομα μητρότητας για εννέα μήνες, που ισούται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή γύρω στις 7.500 ευρώ.

Το επίδομα το δικαιούνται επίσης οι μονογονεϊκές οικογένειες, όσες γυναίκες έχουν αποκτήσει παιδί μέσω υιοθεσίας ή παρένθετης μητέρας, καθώς και τα ομόφυλα ζευγάρια.

Το δικαίωμα στο επίδομα μητρότητας είναι μεταβιβάσιμο στον πατέρα για επτά μήνες.

Για παράδειγμα, αν ο μισθός ή το εισόδημα της μητέρας είναι υψηλότερο από του πατέρα, συμφέρει την οικογένεια να επιστρέψει η μητέρα στην εργασία και να λαμβάνει ο πατέρας το επίδομα.

Εάν στο επίδομα μητρότητας συνυπολογίσει κάποιος και το νέο αυξημένο επίδομα γέννησης, φτάνουμε στα 1.100 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Επειδή βασική προϋπόθεση για τη λήψη του εν λόγω επιδόματος είναι η ασφαλιστική ικανότητα, πιστεύουμε ότι, στο επόμενο διάστημα, πολλές μητέρες θα σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να το λάβουν κι αυτές».

Επίσης, η υπουργός Εργασίας συμπλήρωσε ότι, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τις παροχές στο θέμα «μητρότητα» είμαστε η δεύτερη χώρα στον ΟΟΣΑ.

Σε ερώτηση σχετικά με τα αναδρομικά Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016), η κ. Μιχαηλίδου απάντησε τα εξής: «Βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο, για να αποφασίσει. Συνεπώς, το αν δοθούν ή όχι αναδρομικά εξαρτάται από την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία θα εκδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες».

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων από επανυπολογισμούς συντάξεων, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, από επανυπολογισμούς συντάξεων σε διάφορες ομάδες, ο ΕΦΚΑ, ήδη τον τελευταίο μήνα, δίνει αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους. «Για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες, έδωσε 15 εκατ. ευρώ σε 1.100 συνταξιούχους του ΗΣΑΠ και 30 εκατ. ευρώ σε 6.500 συνταξιούχους της Ολυμπιακής. Στο τέλος του μήνα, θα δοθούν επίσης αναδρομικά στους τραπεζοϋπαλλήλους, καθώς και σε 1.200 συνταξιούχους που εργάζονταν σε πρώην ΝΠΔΔ» ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

Τέλος, σχετικά με την εξαήμερη εργασία, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το θέμα αυτό παρουσιάζεται μονόπλευρα και παραπειστικά. Όπως διευκρίνισε, «η εξαήμερη εργασία είναι νομοθετημένη από το 2005 και αφορά αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες συνεχούς λειτουργίας (π.χ. τα διυλιστήρια). Η αλλαγή, η οποία έγινε και πολύ ορθώς έγινε, είναι, για να ενημερώνεται το υπουργείο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" για το εάν ο εργαζόμενος πληρώνεται το Σάββατο με τον μισθό του προσαυξημένο κατά 40%, όπως ορίζει η νομοθεσία και, αν δεν πληρώνεται, να παρεμβαίνει η Επιθεώρηση Εργασίας και να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλει στον εργαζόμενο τα δεδουλευμένα του μαζί με το πρόστιμο για την παράβαση αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

