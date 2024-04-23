Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 1,93% - Στις 1.447,82 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 1.450 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους, αλλά και νέα υψηλά 13 ετών, εν μέσω θετικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές. Η άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύθηκε και από σημαντική αύξηση της αξία των συναλλαγών, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε λίγο χαμηλότερα από τα 100 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της Τιτάν.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηmατιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,67%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 11,96%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.447,82 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,93%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου του 2011 (1.469,03 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 160,936 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.257.977 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιταν (+4,61%), της Εθνικής (+3,99%), της Alpha Bank (+3,64%), της Eurobank (+3,36%), της Viohalco (+3,04%) και της Πειραιώς (+2,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-1,34%), της Autohellas (-0,77%) και της Lamda Development (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 8.811.714 και 8.746.796 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,75 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 22,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 80 μετοχές, 36 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος +10,00% και Frigoglass +8,28%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -10,00% και Μύλοι Κεπενού -5,21%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,3500 +4,61%

ALPHA BANK: 1,6670 +3,64%

AEGEAN AIRLINES: 12,3300 +0,33%

VIOHALCO: 5,7700 +3,04%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 +1,34%

ΔΕΗ: 11,4200 +1,78%

COCA COLA HBC:29,5000 +1,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5700 -1,34%

ΕΛΠΕ: 83100 +0,54%

ELVALHALCOR: 1,9700 +0,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5120 +3,99%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 +0,87%

EUROBANK: 1,9845 +3,36%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7000 +1,79%

LAMDA DEVELOPMENT:7,0300 -0,71%

MOTOR OIL: 26,5400 +0,68%

JUMBO: 28,0600 +1,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,8000 +2,54%

ΟΛΠ:24,7500 +0,20%

ΟΠΑΠ: 16,6500 +0,06%

ΟΤΕ: 14,4200 +2,27%

AUTOHELLAS:12,8800 -0,77%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0000 +2,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,7600 +1,91%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,3000 +0,27%

