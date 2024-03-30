Σε ισχύ από την 1η Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός - Ποια επιδόματα αυξάνονται

Σε ισχύ τίθεται, από την 1η Απριλίου 2024, ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος αυξάνεται στα 830 ευρώ από 650 ευρώ, που ήταν το 2019 και συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες και πολλά επιδόματα, τα οποία συνδέονται με αυτόν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού ενισχύει το εισόδημα των εργαζομένων, χωρίς όμως να θίγει τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των επιχειρήσεων.

Στόχος είναι, μέχρι το τέλος της τετραετίας, ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός να ανέλθει στα 1.500 ευρώ από 1.251 ευρώ, που ήταν το 2023.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, γιατί το επιτρέπει η οικονομία μας και γιατί πρέπει ο παραγόμενος εθνικός μας πλούτος να διανέμεται με όρους δικαιοσύνης.

Σημαντικό είναι επίσης ότι θα ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, καθώς ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμοστεί, πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου και, συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου.

Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού

Όπως αναφέρθηκε χθες στη συνέντευξη Τύπου, οι τέσσερις αυξήσεις του κατώτατου μισθού υπερκαλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, από το 2019, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 27,7%, την ώρα που ο σωρευτικός πληθωρισμός την περίοδο 2019-2023 ήταν 16,6%.

Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 559.274, δηλαδή 25.726 λιγότεροι σε σχέση με το 2022 και 85.726 λιγότεροι έναντι του 2021. Συνεπώς, περισσότεροι πολίτες, τα τελευταία χρόνια, λαμβάνουν μισθό υψηλότερο από τον κατώτατο.

Ειδικότερα, από 650 ευρώ, που ήταν το 2019 ο κατώτατος μισθός, αυξήθηκε σε 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, σε 713 ευρώ τον Μάιο του 2022, σε 780 ευρώ τον Απρίλιο του 2023 και στα 830 ευρώ από τον Απρίλιο του 2024.

Από το 2019 και μετά, ο κατώτατος μισθός, με 14 καταβολές, έχει αυξηθεί κατά 180 ευρώ, δηλαδή πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 27,7%.

Σε δωδεκάμηνη βάση, όπως υπολογίζει η Eurostat, ο κατώτατος μισθός, με τη νέα αύξηση, διαμορφώνεται στα 968,33 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται σε 37,07 ευρώ από τον Απρίλιο 2024 από 29,04 ευρώ, που ήταν τον Φεβρουάριο 2019.

Οι τριετίες

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, σημαντικό όφελος έχουν και οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς προκύπτουν μεγαλύτερες αυξήσεις με το «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με μία τριετία (3-6 χρόνια), ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.065 ευρώ σε 12μηνη. Με δύο τριετίες (6-9 χρόνια), ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.162 ευρώ σε 12μηνη. Με τρεις τριετίες (9+ χρόνια), ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.079 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.259 ευρώ σε 12μηνη.

Αυξάνονται επιδόματα

Με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Το τακτικό επίδομα ανεργίας, που αντιστοιχεί στο 55% του κατώτατου μισθού, αυξάνεται στα 509,71 ευρώ τον μήνα, 110 ευρώ υψηλότερο σε σχέση με το 2019.

Επίσης, πέντε επιδόματα και προγράμματα που επηρεάζονται θετικά από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι η ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών και μη μισθωτών από 780 ευρώ σε 830 ευρώ για εννέα μήνες, το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ και ανέρχεται σε 764 ευρώ, το ειδικό εποχικό βοήθημα σε εποχικά εργαζόμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράμματα προεργασίας.

Ταυτόχρονα, 13 κατηγορίες επιδομάτων και προγραμμάτων που συναρτώνται με τον κατώτατο μισθό είναι τα ακόλουθα:

Τακτική επιδότηση ανεργίας.

Βοηθήματα/επιδόματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας και από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, ειδικό εποχικό βοήθημα, επίδομα εργασίας).

Βοηθήματα μη μισθωτών (βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ασφάλισης νομικών).

Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών, ειδική παροχή μητρότητας μη μισθωτών, συμπληρωματική παροχή μητρότητας, επίδομα γονικής αδείας, ανεξόφλητες αποδοχές, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, παροχή διαθεσιμότητας).

Αποζημίωση μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας.

Επίδομα ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης.

Πρακτική άσκηση ΙΕΚ ΔΥΠΑ.

Καταβολή αποδοχών στους μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν (Ν. 1346/1983).

Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (προεργασία).

Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας.

Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Προγράμματα νέων θέσεων εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.