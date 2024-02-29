Λογαριασμός
Το ευρώ υποχωρεί 0,14%, στα 1,0827 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,4440 γεν, στο 0,8565 με τη στερλίνα και στο 0,9534 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0827 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,36% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,0910 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,2638 δολάρια.

