Το ευρώ υποχωρεί 0,14%, στα 1,0827 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0827 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,4440 γεν, στο 0,8565 με τη στερλίνα και στο 0,9534 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,36% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 150,0910 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,2638 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

