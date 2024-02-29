Την παράταση για 1+1 μήνα αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αιτήματα της ίδιας της αγοράς παρόχων POS και ταμειακών μηχανών όσο και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου. Σημειώνεται ότι η πρόοδος του έργου μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική, καθώς έχει αναβαθμιστεί το 85% των συστημάτων POS και ταμειακών, ενώ οι διασυνδέσεις ξεπέρασαν τις 60.000, με τα προγραμματισμένα ραντεβού τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανέρχονται στις 20.000.

Συγκεκριμένα, και προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, δίνεται παράταση 1 μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει μέχρι σήμερα τα συστήματα τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμειακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται πως η παράταση αυτή μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

Α) για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

Β) για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Μέχρι σήμερα η πρόοδος της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές είναι πολύ σημαντική, καθώς έχουν υλοποιηθεί τα εξής:

Πάνω από το 85% των λογισμικών των POS και των ταμειακών μηχανών έχει αναβαθμιστεί. Υπενθυμίζεται πως η αναβάθμιση των συστημάτων είναι προϋπόθεση προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διασύνδεση.

Υπενθυμίζεται πως η αναβάθμιση των συστημάτων είναι προϋπόθεση προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διασύνδεση. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη πάνω από 60.000 διασυνδέσεις σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν προγραμματιστεί πάνω από 20.000 ραντεβού με τεχνικούς εγκατάστασης μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση.

μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση. Έχουν αποσταλεί πάνω από 130.000 ενημερωτικού χαρακτήρα emails σε επιχειρήσεις , που διαθέτουν ταμειακή μηχανή και έχουν αναβαθμισμένα τα POS τους. Τα μηνύματα καλούν τις επιχειρήσεις να διασυνδέσουν άμεσα τα POS τους με τις ταμειακές.

, που διαθέτουν ταμειακή μηχανή και έχουν αναβαθμισμένα τα POS τους. Τα μηνύματα καλούν τις επιχειρήσεις να διασυνδέσουν άμεσα τα POS τους με τις ταμειακές. Προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS , άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», που καλύπτει και επιπλέον ΚΑΔ, όπως δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κ.ά. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως η έγκριση για τη λήψη του voucher ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο υπόχρεος να προχωρήσει στη διασύνδεση των συστημάτων του. Θα πρέπει να προχωρήσει στη διασύνδεση άμεσα και όταν εγκριθεί το voucher που του αναλογεί θα μπορέσει να το αξιοποιήσει. Τονίζεται πως από τους 3 πρώτους κύκλους χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα vouchers σε 121.138 επιχειρήσεις για την αγορά/αντικατάσταση POS (18,1 εκατ. ευρώ) και 169.837 επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές (22,5 εκατ. ευρώ).

, άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα ο 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», που καλύπτει και επιπλέον ΚΑΔ, όπως δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κ.ά. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως η έγκριση για τη λήψη του voucher ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο υπόχρεος να προχωρήσει στη διασύνδεση των συστημάτων του. Θα πρέπει να προχωρήσει στη διασύνδεση άμεσα και όταν εγκριθεί το voucher που του αναλογεί θα μπορέσει να το αξιοποιήσει. Τονίζεται πως από τους 3 πρώτους κύκλους χρηματοδότησης έχουν εγκριθεί τα αντίστοιχα vouchers σε 121.138 επιχειρήσεις για την αγορά/αντικατάσταση POS (18,1 εκατ. ευρώ) και 169.837 επιχειρήσεις για την κάλυψη μέρους του κόστους διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές (22,5 εκατ. ευρώ). Από τον Σεπτέμβριο και μετά έχουν ολοκληρωθεί 12 διαφορετικές νομοθετικές και κανονιστικές διαδικασίες από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΑΔΕ. Παράλληλα, λειτουργεί καθημερινά ειδική ομάδα διαχείρισης του έργου και αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, ενώ αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για όσους υπόχρεους (τόσο επιχειρήσεις όσο και παρόχους POS, ταμειακών καθώς και τεχνικούς εγκατάστασης) δεν εργάζονται στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, λειτουργεί καθημερινά ειδική ομάδα διαχείρισης του έργου και αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, ενώ αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για όσους υπόχρεους (τόσο επιχειρήσεις όσο και παρόχους POS, ταμειακών καθώς και τεχνικούς εγκατάστασης) δεν εργάζονται στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα https://www.aade.gr/diasyndesipos με πληροφορίες για το έργο της διασύνδεσης, για τη χρηματοδότηση , με οδηγούς διασύνδεσης ανά μοντέλο POS, ενώ περιλαμβάνεται και ενότητα στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν την ετοιμότητα διασύνδεσης μεταξύ του POS τους και του ταμειακού τους συστήματος.

, με οδηγούς διασύνδεσης ανά μοντέλο POS, ενώ περιλαμβάνεται και ενότητα στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν την ετοιμότητα διασύνδεσης μεταξύ του POS τους και του ταμειακού τους συστήματος. Διευκρινίζεται πως όσες επιχειρήσεις υπάγονται στους 35 κλάδους λιανικής που υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS, θα πρέπει μέχρι σήμερα, 29 Φεβρουαρίου, να παραγγείλουν το τερματικό μηχάνημα POS και να το εγκαταστήσουν εντός Μαρτίου. Στη συνέχεια, όσοι είναι υπόχρεοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που αναφέρθηκαν παραπάνω και που αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις.

και να το εγκαταστήσουν εντός Μαρτίου. Στη συνέχεια, όσοι είναι υπόχρεοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή εντός των χρονοδιαγραμμάτων, που αναφέρθηκαν παραπάνω και που αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις. Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

(ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν. Διευκρινίζεται πως οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος (οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30.000) θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τέλος, από την πλευρά του Υπουργείου υπογραμμίζεται ότι αποφασίστηκε να μην δοθεί μεγαλύτερη παράταση για δύο λόγους: Πρώτον, διότι έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το πρώτο διάστημα μεγάλων παρατάσεων περνάει ανεκμετάλλευτο με χαλάρωση των ρυθμών. Δεύτερον, διότι έχει ολοκληρωθεί πλέον σχεδόν το σύνολο της δουλειάς βάσης (αναβαθμίσεις κ.λπ.) και ότι με τους ρυθμούς που ήδη επιτεύχθηκαν τις τελευταίες ημέρες το έργο θα ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Και τρίτον, διότι η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης, ως έργο-ορόσημο, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου μπορεί να οδηγήσει σε μερική διακοπή της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Χάρη στη συνεργασία της Πολιτείας, των παρόχων και των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεες διασύνδεσης, έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό τμήμα του έργου. Με τη διατήρηση των σημερινών ρυθμών, το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και το φορολογικό σύστημα της χώρας θα περάσει σε μια νέα εποχή. Προχωρούμε στην παράταση για 1+1 μήνα προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα. Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο μιας σύνθετης και πολυεπίπεδης μεταρρύθμισης που σε λίγες εβδομάδες από σήμερα θα είναι πραγματικότητα, «βρέξει-χιονίσει»! Είναι απόφαση του Υπουργείου μας να ολοκληρωθεί εγκαίρως αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση».

O Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Με την τελευταία παράταση, το Υπουργείο καθιστά σαφή δύο στοιχεία: Το πρώτο είναι ότι η Κυβέρνηση δείχνει τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, παραχωρώντας επιπλέον χρονικό διάστημα για την προσαρμογή της αγοράς στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Το δεύτερο όμως αφορά στην υποχρέωση συμμόρφωσης στο μέτρο της διασύνδεσης POS και ταμειακών. Παραχωρούμε παράταση ακριβώς επειδή είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε κατά γράμμα το νόμο του κράτους. Είναι παράταση, όχι αναβολή και χαλαρότητα. Η διασύνδεση ταμειακών και POS είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και όλοι οφείλουμε να συμμορφωθούμε άμεσα. Συστήνω την ενεργοποίηση όλων, καθώς μετά το πέρας των προθεσμιών θα είναι αντιμέτωποι μόνο με τις κυρώσεις. Δεν θέλουμε να εισπράξουμε κανένα πρόστιμο για αυτό δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση!».

O Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς που συμμετέχουν στο έργο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του έργου, που χάρη στη συνεργασία όλων έχει πλέον μπει στην τελική ευθεία, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι έγκαιρα».



Πηγή: skai.gr

