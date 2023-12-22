Πρόστιμο σε Τράπεζες: «Οι θεσμοί λειτουργούν» σχολίασαν ο πρωθυπουργός και ο διοικητής της ΤτΕ

Θετική ανταπόκριση είχε στους πολίτες η επιβολή του προστίμου των 41,7 εκατ. ευρώ στις τράπεζες για τις υψηλές χρεώσεις στις συναλλαγές και εναρμονισμένη τακτική.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τονίζοντας ότι οι ανεξάρτητοι θεσμοί λειτουργούν και διασφαλίζουν ότι η αγορά και ο ανταγωνισμός λειτουργούν απρόσκοπτα.

Πιο αναλυτικά:

«Θέλω να συγχαρώ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε, επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στις τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές, το οποίο ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όλοι οι θεσμοί του κράτους, Ανεξάρτητες Αρχές και ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορούν να λειτουργούν ώστε να διασφαλίζουν ότι η αγορά λειτουργεί απρόσκοπτα, ο ανταγωνισμός λειτουργεί απρόσκοπτα, τελικά προς όφελος του πολίτη»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος τόνισε:

«Δείχνει κατ’ αρχήν ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Το ότι έβαλε ένα τέτοιο πρόστιμο η Επιτροπή Ανταγωνισμού και μετά από ενδελεχή έρευνα, σημαίνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Είναι ένας θεσμός, ανεξάρτητος θεσμός, η Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Πηγή: skai.gr

