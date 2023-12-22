Περισσότεροι από 30 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Kατά 17% αυξήθηκε η εισερχόμενη τουριστική κίνηση στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου καθώς ο αριθμός των επισκεπτών έφθασε τα 30,9 εκατομμύρια έναντι 26,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 14,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 καθώς διαμορφώθηκαν στα 19.612,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10,9 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 17,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 11,5% και διαμορφώθηκαν στα 2,1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 6,0% και διαμορφώθηκαν στα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 10,8% και διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 8,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,3 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,0% και διαμορφώθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 25,0% και διαμορφώθηκαν στα 29,9 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 35,2%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 18,7 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 14,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε σε 12,2 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 24,5%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 7,1% και διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,8% και διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 30% σε 1,3 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 33 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

