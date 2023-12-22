Ξεκίνησε η κατασκευή του καλωδιακού τμήματος της διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου

Ξεκίνησε η κατασκευή του καλωδιακού τμήματος του πρώτου σκέλους της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή της διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, καθώς η εταιρεία Nexans έλαβε από τον ΑΔΜΗΕ, τον νέο φορέα υλοποίησης του έργου, την εντολή να «δεσμεύσει» το απαραίτητο slot για την παραγωγή των καλωδίων και να ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Πρόκειται για το πρώτο ορόσημο στη σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο και σηματοδοτεί την εκκίνηση των εργασιών για το εμβληματικό έργο πριν από την εκπνοή του 2023 και ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη του ρόλου του project promoter από τον ΑΔΜΗΕ, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Great Sea Interconnector.

Η εξέλιξη αυτή - που καταδεικνύει τη βούληση του ΑΔΜΗΕ να επιταχύνει την υλοποίηση του έργου - έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συμφωνίας μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (Asset Purchase Agreement) με τον προηγούμενο project promoter, της μεταβίβασης στον ΑΔΜΗΕ των δυο συμβάσεων των αναδόχων (Nexans, Siemens), καθώς και της μεταφοράς της συμφωνίας επιδότησης (grant agreement) ύψους 657 εκατ. ευρώ από το CINEA (Εκτελεστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον) .

Ακολούθησε η εκταμίευση από τη CINEA προκαταβολής ύψους 55 εκατ. ευρώ από το κονδύλι των 657 εκατ. ευρώ, το "First Notice to Proceed", προς τη Nexans, δηλαδή η εντολή έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών για το καλώδιο και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η πληρωμή της πρώτης δόσης προς την εταιρεία. Παράλληλα, επιταχύνεται η σημαντική μελέτη FID από τη Siemens, ανάδοχο του Σταθμού Μετατροπής στην Κύπρο, που θα καθορίσει λεπτομέρειες του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο έργο.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για την είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnection, καθώς έχει υπογραφεί συμφωνία με το ισραηλινό fund Aluma και ΜοU μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου και του fund TAQA από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιπλέον αυτών, επενδυτικά κεφάλαια από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν προσεγγίσει τον ΑΔΜΗΕ το τελευταίο διάστημα και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο έργο

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης και οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εμπορικές τράπεζες για το δανειοδοτικό σκέλος. Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές σε Κύπρο και Ισραήλ, καθώς ωριμάζει το έργο με γρήγορους ρυθμούς σε όλα τα επίπεδα, κατασκευαστικό, χρηματοδοτικό και ρυθμιστικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

