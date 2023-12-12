Πρόσκληση Χατζηδάκη σε νέους επενδυτές από τις ΗΠΑ

Πρόσκληση και σε άλλους επενδυτές από τις ΗΠΑ να έλθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα απηύθυνε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στην κεντρική ομιλία του τη Δευτέρα στο 25ο Invest in Greece forum που διοργάνωσε η Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός ανέπτυξε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων και τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη, ρυθμό επέκτασης που προβλέπεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Οπως τόνισε στην ομιλία του στο επενδυτικό forum, «Στην Ελλάδα σήμερα βλέπουμε μια επανάσταση της κοινής λογικής. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία. Από τη μία ένα σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής που φέρνει αποτελέσματα. Από την άλλη, πολιτική σταθερότητα και μια ξεκάθαρη εντολή να αλλάξουμε τη χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε σε αυτήν την ιστορική αποστολή».

Στην ομιλία του υπουργού παρευρέθηκαν ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και νυν υφυπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Biden κ. Goeffrey Pyatt, και o δισεκατομυριούχος μεγαλοεπενδυτής John Paulson.

Ο κ. Χατζηδάκης είχε επίσης σειρά επαφών με ανώτατα στελέχη επενδυτικών τραπεζών και επενδυτικών funds.

Ο υπουργός συζήτησε για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και για θέματα ενέργειας με τον κ. Pyatt. Συναντήθηκε επίσης με στελέχη των επενδυτικών οίκων Nomura, Morgan Stanley, Lazard Asset Management, Point 72 Asset Management, Goldman Sachs, Stifel, Breakout Capital Partners, Consilience Capital, Αmbrosia Capital και Barclays.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν οι υπουργοί Χρήστος Σταικούρας και Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Δημήτρης Τσάκωνας.

Στα πλαίσια του συνεδρίου ο κ. Χατζηδάκης παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο του CNN Richard Quest, τονίζοντας τις θετικές προοπτικές της οικονομίας και τη δυναμική ανάκαμψη του τουρισμού που καθιστούν την Ελλάδα τη θετική έκπληξη της Ευρώπης



