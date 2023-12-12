Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η αλλαγή του χρόνου έρχεται όλο και πιο κοντά κι εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια , οι... καμπάνες έχουν αρχίσει να ακούγονται και για όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία οι οποίες και παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου.

Μετά από σχετικές εντολές του Γιώργου Πιτσιλή, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εργάζονται νυχθημερόν ώστε τα «ραβασάκια» να φθάσουν έγκαιρα στους παραλήπτες τους, οι οποίοι στο παρελθόν απέκρυψαν εισοδήματα.

Προτεραιότητα δίνεται στις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν:

-Αδήλωτα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις

-Μη απόδοσης ΦΠΑ

-Απόκρυψη εισοδημάτων από ακίνητα και ελευθέρια επαγγέλματα

-Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών

Όσοι έλαβαν ήδη ή θα λάβουν τη... λυπητερή εντός των επόμενων 2 εβδομάδων πρέπει να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 30 ημερών ή εναλλακτικά να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή καθώς η απαγορεύεται η απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια.

Ο κανόνας σύμφωνα με το νόμο λέει ότι αν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν έχει αποσταλεί ειδοποιητήριο προσδιορισμού φόρου για υποθέσεις του 2017, τότε η υπόθεση παραγράφεται. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις οι οποίες επιμηκύνουν σημαντικά τον χρονικό ορίζοντα παραγραφής έως και 10 έτη. Με βάση τις οδηγίες που έχει δώσει ο κ. Πιτσιλής οι περιπτώσεις αυτές συνοψίζονται :

1.Η πενταετής προθεσμία παραγραφής παρατείνεται κατά ένα ακόμη έτος εάν εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, έχει υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από την 1.1.2019 και μετά.

2.Για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2014 έως 31.12.2018 η πενταετία παρατείνεται κατά 1 έτος εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής.

3.Για φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2018 και μετά πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων εφόσον:

-ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση

-μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν.

4.Για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014-2017, πράξεις προσδιορισμού φόρου μπορούν να εκδοθούν εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Για πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και αφορούν σε φοροδιαφυγή, πράξεις προσδιορισμού φόρου εκδίδονται μόνο εφόσον πρόκειται για ποσά φόρων που υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί για τη φοροδιαφυγή . Στην περίπτωση που οι πληροφορίες περί φοροδιαφυγής περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης μετά την πενταετία, τα σημειώματα προσδιορισμού φόρου και προστίμων εκδίδονται αποκλειστικά για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις πληροφορίες αυτές και για το έτος στο οποίο αφορούν.

5.Σε περίπτωση που μετά από την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων βάσει ειδικών διατάξεων νόμου ή μετά από την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου και εντός πενταετίας, από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής αρχικής δήλωσης, περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία, οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου, βάσει περαίωσης ή βάσει ελέγχου που έχει διενεργηθεί πριν από την 1.1.2014 ή βάσει πλήρους ελέγχου που έχει διενεργηθεί από την 1.1.2014 και μετά, πρέπει να εκδοθούν κατά περίπτωση εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής. Εφόσον περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής (πενταετούς) παραγραφής, το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου παρατείνεται κατά ένα έτος. Η διάταξη αυτή, η καταλαμβάνει φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις που έληγαν μέχρι 31.12.2013, καθώς και φορολογικά έτη, περιόδους, υποθέσεις από 1.1.2014 και μετά.

Πηγή: skai.gr

