Νωρίτερα οι συντάξεις Απριλίου: Πιθανές ημερομηνίες καταβολής τους

Νωρίτερα φαίνεται πως θα καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου, δεδομένης της 25ης Μαρτίου με τις πιθανές ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Απριλίου είναι:

Τρίτη στις 26 Μαρτίου να πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον ΟΑΕΕ ,τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Πέμπτη στις 28 Μαρτίου να καταβάλλουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και το Δημόσιο.

Πέμπτη στις 28 Μαρτίου επίσης, να δοθούν οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών).

Παράλληλα, το κλείσιμο των τραπεζών για 4 ημέρες στο Καθολικού Πάσχα αφήνει ενδεχόμενο για πληρωμή των συντάξεων, ακόμη πιο νωρίς χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμη σχετικές ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

