Πρόστιμα συνολικού ύψους 452.500 ευρώ επέβαλε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς τον Μάρτιο σε σειρά επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης στην οποία επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας με τις 48 επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο από 500 έως και 3.000 ευρώ, τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)".

O πίνακας των προστίμων αναλυτικά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.