Πιερρακάκης: Η Ελλάδα θα αποπληρώσει 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου

Την πρόθεση της Ελλάδας να αποπληρώσει νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου Μνημονίου επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ από την έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Πιερρακάκης τόνισε ότι «έχουμε ήδη αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ τρία χρόνια πριν. Πρέπει να αποπληρώσουμε και τα δάνεια του πρώτου Μνημονίου».

Θέτοντας το χρονοδιάγραμμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι «καλώς εχόντων των πραγμάτων θέλουμε να το κάνουμε αυτό δέκα χρόνια νωρίτερα», δηλαδή το 2031 αντί του 2041, που έχει συμφωνηθεί.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι «υπάρχουν προφανώς και λόγοι "σινιάλου" στις αγορές, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να μπορεί κανείς να βγάζει βάρος από πάνω του». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «μειώνοντας και αποκλιμακώνοντας το χρέος γρήγορα, τα πρωτογενή πλεονάσματα που δημιουργούμε θα μπορούν να φτάνουν γρηγορότερα και καλύτερα στην κοινωνία».

Ερωτηθείς για τη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού χρέους, ο υπουργός Οικονομικών απάντησε πως «ήδη υπάρχει πρόβλεψη ότι θα μειωθεί πολύ γρηγορότερα, ότι πολύ σύντομα, εάν συνεχίσουμε με τις ίδιες επιδόσεις, δεν θα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη». Όπως ανέφερε, «η αποκλιμάκωση είναι ραγδαία. Είδατε και χθες στις σχετικές ανακοινώσεις είμαστε στο 153%».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

