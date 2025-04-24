Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να ρίχνει τους τόνους μετά τις απειλές του σε βάρος του Τζερόμ Πάουελ

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να ρίχνει τους τόνους μετά τις απειλές του σε βάρος του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 419,59 μονάδων (+1,07%), στις 39.606,57 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 407,63 μονάδων (+2,50%), στις 16.708,05 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 88,10 μονάδων (+1,67%), στις 5.375,86 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark