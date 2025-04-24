Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να ρίχνει τους τόνους μετά τις απειλές του σε βάρος του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 419,59 μονάδων (+1,07%), στις 39.606,57 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 407,63 μονάδων (+2,50%), στις 16.708,05 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 88,10 μονάδων (+1,67%), στις 5.375,86 μονάδες.

