Ποιοι θα λαμβάνουν την επιστροφή ενοικίου και ποιοι το επίδομα των 250 ευρώ

Στην εξειδίκευση των τριών μόνιμων μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο του πρωτογενούς πλεονάσματος ρεκόρ που κατέγραψε η ελληνική οικονομία, προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Τα μέτρα, όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, θα είναι μόνιμα και θα λειτουργούν προσθετικά στις αυξήσεις των μισθών, των συντάξεων και των αποδοχών ενστόλων και εργαζομένων στο ΕΣΥ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΘΟ, Κ. Πιερρακάκης, στόχος των μέτρων είναι να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για ευάλωτους συμπολίτες μας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μέτρα με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Ο ασφαλής βατήρας γι' αυτές τις ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον Κ. Πιερρακάκη, είναι το πλεόνασμα του 2024, που ανήλθε στο 4,8% του ΑΕΠ, ενώ πρόσθεσε ότι οι εν λόγω εξαγγελίες έγιναν τώρα και όχι στη ΔΕΘ γιατί το πλεόνασμα πρέπει να διανεμηθεί εντός του έτους. Συμπλήρωσε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το πακέτο του 2026.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα μέτρα έχουν στόχο την ενίσχυση των οικογενειών που πληρώνουν ενοίκιο, των συνταξιούχων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρία, ενώ πρόσθεσε ότι η περίμετρος για όλες τις κατηγορίες είναι διευρυμένη, αλλά με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πιο αναλυτικά:

Όσον αφορά τα ενοίκια, από φέτος τον Νοέμβριο θα επιστρέφεται σε όσους πληρώνουν ενοίκιο το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου είτε αφορά ενοίκιο για κύρια κατοικία είτε ενοίκιο για φοιτητική κατοικία.

Όπως τόνισε ο υπουργός, τα εισοδηματικά κριτήρια ευθυγραμμίζονται με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Το μέγιστο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο έως τα 900 ευρώ, ενώ για φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ.

Συνολικά το μέγιστο ποσό για ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας είναι τα 1.700 ευρώ, ενώ αν δεν υπάρχει ενοίκιο κύριας κατοικίας αλλά ενοίκια για δύο φοιτητικές κατοικίες το μέγιστο ποσό είναι τα 1.600 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, το οικογενειακό εισόδημα

- για τον άγαμο είναι 20.000 ευρώ,

- για τον έγγαμο τα 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και

- για μονογονεϊκές οικογένειες τα 31.000 ευρώ, 5.000 προσαυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, το σύνολο της περιουσίας για μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στην περίπτωση της φοιτητικής κατοικίας για το επίδομα δεν ισχύει το περιουσιακό κριτήριο και δίνεται μόνο με βάση το εισόδημα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 948.000 νοικοκυριά, δηλαδή περίπου 1.280.000 φορολογούμενοι, υπολογίζεται ότι θα είναι δικαιούχοι του μέτρου, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 80% των ενοικιαστών στη χώρα.

Το συνολικό ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό φτάνει τα 230 εκατ. ευρώ.

Επίδομα 250 ευρώ

Όσον αφορά το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, θα δίδεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνο ενώ δικαιούχοι είναι άτομα άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το εισόδημα για τον άγαμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14.000 και η περιουσία τις 200.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 26.000 ευρώ και η περιουσία τις 300.000 ευρώ.

Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρία, το επίδομα δίνεται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αν και τα δύο μέλη είναι δικαιούχοι, το λαμβάνουν και οι δύο, αλλά εάν ένα άτομο είναι δικαιούχος σε δύο κατηγορίες λαμβάνει ένα επίδομα.

Δικαιούχοι είναι 1,157.000 συνταξιούχοι, συνολικά πάνω από 1,440.000 πολίτες.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τα μέτρα δήλωσε:

«Ο ασφαλής βατήρας για να κάνουμε σήμερα αυτές τις ανακοινώσεις είναι το πλεόνασμα του 2024, το οποίο δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 4,8% και το καθαρό πλεόνασμα ανέρχεται σε 1,3%. Είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε.

Απολύτως συνεπείς με όσα έως σήμερα έχουμε πει στους πολίτες, ο σχεδιασμός μας έχει έναν και μόνο άξονα: να μετατρέπουμε το δημοσιονομικό πλεόνασμα σε κοινωνικό κεφάλαιο, χωρίς να ρισκάρουμε τη σταθερότητα της χώρας – ειδικά, θα προσέθετα, στους καιρούς που ζούμε.

Σήμερα, στο επίκεντρο των ανακοινώσεών μας είναι οι οικογένειες που πληρώνουν ενοίκιο για την κύρια κατοικία τους, οι γονείς που την ίδια ώρα καλούνται να καταβάλλουν ενοίκιο και για φοιτητική κατοικία, οι συνταξιούχοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν με άλλον τρόπο το εισόδημά τους. Η περίμετρος των δικαιούχων σε όλες τις κατηγορίες είναι διευρυμένη, ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με κριτήρια ωστόσο εισοδηματικά και περιουσιακά που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Ακούμε τους πολίτες. Κατανοούμε τις αγωνίες σας και απαντάμε με παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται σε προσωρινές λύσεις – αντίθετα, πάμε σε μόνιμες λύσεις. Και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η στέγη είναι δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια.

Η στήριξη των συνταξιούχων είναι υπόθεση δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Οι αυξήσεις στις συντάξεις τους την τελευταία τριετία ανήλθαν στο 13%, αλλά είναι υποχρέωσή μας να τους στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Τα μεγάλα έργα είναι το αποτύπωμα μιας χώρας που αναπτύσσεται. Με το ΠΔΕ αυτό, στα επίπεδα αυτά, θα έχουμε το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία μας – μέχρι το επόμενο, καθώς του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Το συνολικό ετήσιο κόστος των τριών παραπάνω μέτρων ανέρχεται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ και αφορά περίπου 2,7 εκατ. πολίτες, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτούς τους αριθμούς η αναπτυξιακή επίδραση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης, ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε:

«Το πλεόνασμα προέρχεται από τρεις πηγές:

Από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με τα ψηφιακά μέσα. Έχουμε δει τον ρόλο που παίζει η τεχνολογία στο κράτος, στον μετασχηματισμό, στην οικονομία, και η πάταξη της φοροδιαφυγής φέρνει έσοδα στα ταμεία. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αποφασιστικότητα, ενισχύουμε τη φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη.

Από την ανάπτυξη της οικονομίας, με αύξηση μισθών και απασχόλησης. Στα έξι αυτά χρόνια δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας, με τον μισθό να αυξάνεται. Αυτό έχει μια επίδραση ακόμα πιο θετική από αυτή που αναμέναμε.

Από την εξοικονόμηση κρατικών δαπανών και τη μείωση τους από φορείς της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση αυτά τα έξι χρόνια έχει μειώσει πάνω από 70 άμεσους και έμμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, την ίδια ώρα που στηρίζει τους πολίτες με μέτρα που πλέον είναι μόνιμα και όχι ευκαιριακά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν».

Κλείνοντας την παρουσίαση των μέτρων ο υπουργός Οικονομικών κατέληξε :

«Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αύριο εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών θα βρίσκομαι σε ένα πάνελ όπου θα χαρακτηρίζει την Ελλάδα «Ιστορία επιτυχίας από τις χώρες όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρενέβη». Αύριο είναι η επέτειος που η χώρα μας πριν από 15 χρόνια μπήκε στο πρώτο μνημόνιο. Το λέω για να αντιληφθούμε την απόσταση που έχουμε διανύσει.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι γύρω μας που δοκιμάζονται και τους οποίους ερχόμαστε να στηρίξουμε με αυτά τα μέτρα. Και δεν την έχει διανύσει μία κυβέρνηση, την έχει διανύσει μία κοινωνία, με συλλογικό ιδρώτα, με συλλογικό κόπο και με τεράστιες δυσκολίες ειδικά στο βάθος της περασμένης δεκαετίας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής και μεταρρυθμίσεων, συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, προάγει την κοινωνική συνοχή, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και διασφαλίζει βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Το Αναπτυξιακό ΠΔΕ του 2025 είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας 15ετίας και ενισχύεται περαιτέρω με συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 500 εκ.€, ανερχόμενο πλέον σε 14,6 δισ.€. Συνολικά, για την διετία 2025-2026 θα ανέλθει σε ύψος ρεκόρ 31,5 δισ.€.

Οι πρόσθετοι πόροι θα ενισχύσουν το εθνικό σκέλος του ΑΠΔΕ και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με τον διαθέσιμο ετήσιο προϋπολογισμό των εθνικών πόρων να ανέρχεται σε 3,25 δισ.€ και το 2026 σε 3,3 δισ.€.

Η σημαντική αυτή αύξηση θα χρηματοδοτήσει ένα πλήθος έργων και παρεμβάσεων με κοινωνικό πρόσημο και αποτύπωμα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η συνεχής αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τις δημόσιες επενδύσεις, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής μας πορείας, αποτελεί καταλύτη για την επίτευξη μιας ανθεκτικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς δήλωσε: «Το σημαντικά θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2024 οφείλεται κυρίως στις προσπάθειες των Ελλήνων πολιτών. Η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS, η εφαρμογή του myDATA, η εφαρμογή της κάρτας εργασίας, αλλά και η ταχύτερη μείωση της ανεργίας και η αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, όλα συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί παρακαταθήκη και μας δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο για επιπλέον ενίσχυση των πολιτών και της πραγματικής οικονομίας εντός του 2025, αλλά και τα επόμενα έτη.

Για αυτό και σήμερα προχωράμε σε σημαντικά μόνιμα μέτρα με εφαρμογή εντός του 2025. Η επιστροφή ενοικίου έρχεται να δώσει μια άμεση απάντηση, ενισχύοντας το εισόδημα των ενοικιαστών, με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, ώστε να συμπεριληφθεί μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης. Η οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, των υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία, είναι ένα κοινωνικό μέτρο για τους πολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων δίνει τη δυνατότητα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, ενισχύοντας της αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας μας.

Τα ανωτέρω είναι απόδειξη ότι όταν η δημοσιονομική πολιτική είναι σταθερή και υπεύθυνη, δημιουργείται ο χώρος για να ενισχύεται το κοινωνικό σύνολο. Όλα όμως γίνονται πάντοτε εντός των δημοσιονομικών στόχων, που αποτελεί το μόνο δρόμο που δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών».

