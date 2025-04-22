Μητσοτάκης για τα νέα μέτρα: Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται και σε ατομική προκοπή

«Τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2024 καταγράφουν μία σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι, με την προσπάθεια όλων, τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προσθέτει: «Ανακοινώνουμε σήμερα πρωτοβουλίες ύψους 1,1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, με ισχύ εντός του 2025. Γιατί ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται, σταδιακά, και σε ατομική προκοπή».

Ποιοι θα λαμβάνουν την επιστροφή ενοικίου και ποιοι το επίδομα των 250 ευρώ

Στην εξειδίκευση των τριών μόνιμων μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο του πρωτογενούς πλεονάσματος ρεκόρ που κατέγραψε η ελληνική οικονομία, προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Τα μέτρα, όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, θα είναι μόνιμα και θα λειτουργούν προσθετικά στις αυξήσεις των μισθών, των συντάξεων και των αποδοχών ενστόλων και εργαζομένων στο ΕΣΥ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΘΟ, Κ. Πιερρακάκης, στόχος των μέτρων είναι να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για ευάλωτους συμπολίτες μας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μέτρα με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Ο ασφαλής βατήρας γι' αυτές τις ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον Κ. Πιερρακάκη, είναι το πλεόνασμα του 2024, που ανήλθε στο 4,8% του ΑΕΠ, ενώ πρόσθεσε ότι οι εν λόγω εξαγγελίες έγιναν τώρα και όχι στη ΔΕΘ γιατί το πλεόνασμα πρέπει να διανεμηθεί εντός του έτους. Συμπλήρωσε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το πακέτο του 2026.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα μέτρα έχουν στόχο την ενίσχυση των οικογενειών που πληρώνουν ενοίκιο, των συνταξιούχων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρία, ενώ πρόσθεσε ότι η περίμετρος για όλες τις κατηγορίες είναι διευρυμένη, αλλά με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πιο αναλυτικά:

Όσον αφορά τα ενοίκια, από φέτος τον Νοέμβριο θα επιστρέφεται σε όσους πληρώνουν ενοίκιο το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου είτε αφορά ενοίκιο για κύρια κατοικία είτε ενοίκιο για φοιτητική κατοικία.

Όπως τόνισε ο υπουργός, τα εισοδηματικά κριτήρια ευθυγραμμίζονται με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Το μέγιστο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο έως τα 900 ευρώ, ενώ για φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ.

Συνολικά το μέγιστο ποσό για ενοίκιο κύριας και φοιτητικής κατοικίας είναι τα 1.700 ευρώ, ενώ αν δεν υπάρχει ενοίκιο κύριας κατοικίας αλλά ενοίκια για δύο φοιτητικές κατοικίες το μέγιστο ποσό είναι τα 1.600 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, το οικογενειακό εισόδημα

- για τον άγαμο είναι 20.000 ευρώ,

- για τον έγγαμο τα 28.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και

- για μονογονεϊκές οικογένειες τα 31.000 ευρώ, 5.000 προσαυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, το σύνολο της περιουσίας για μονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στην περίπτωση της φοιτητικής κατοικίας για το επίδομα δεν ισχύει το περιουσιακό κριτήριο και δίνεται μόνο με βάση το εισόδημα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 948.000 νοικοκυριά, δηλαδή περίπου 1.280.000 φορολογούμενοι, υπολογίζεται ότι θα είναι δικαιούχοι του μέτρου, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 80% των ενοικιαστών στη χώρα.

Το συνολικό ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό φτάνει τα 230 εκατ. ευρώ.

Επίδομα 250 ευρώ

Όσον αφορά το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, θα δίδεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνο ενώ δικαιούχοι είναι άτομα άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, το εισόδημα για τον άγαμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14.000 και η περιουσία τις 200.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 26.000 ευρώ και η περιουσία τις 300.000 ευρώ.

Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρία, το επίδομα δίνεται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αν και τα δύο μέλη είναι δικαιούχοι, το λαμβάνουν και οι δύο, αλλά εάν ένα άτομο είναι δικαιούχος σε δύο κατηγορίες λαμβάνει ένα επίδομα.

Δικαιούχοι είναι 1,157.000 συνταξιούχοι, συνολικά πάνω από 1,440.000 πολίτες.

Πηγή: skai.gr

