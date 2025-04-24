Το δολάριο πέφτει… πέφτει - Πόσο πρέπει να μας νοιάζει

Το αμερικανικό δολάριο έχει σημειώσει μεγάλες απώλειες τους τελευταίους μήνες. Σε γενικές γραμμές, τα νομίσματα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν διαρκώς, αλλά η πρόσφατη πτώση του δολαρίου ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Γιατί λοιπόν πέφτει το δολάριο και κατά πόσο αυτό έχει σημασία;

Η εικόνα του δολαρίου από τότε που εξελέγη ο Τραμπ

Το αμερικανικό νόμισμα κατέγραφε άνοδο το περασμένο φθινόπωρο, αφενός ενόψει των προεδρικών εκλογών και αφετέρου λόγω της σχετικά ισχυρής ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ. Διατήρησε αυτή την τάση και μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο.

Οι αρχικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την εμπορική πολιτική που θα ακολουθούσε είχαν θετικό αντίκτυπο στο δολάριο, καθώς πολλοί επενδυτές εκτίμησαν πως οι δασμοί που υποσχέθηκε ότι θα επιβάλλει θα ενίσχυαν τον πληθωρισμό, υποχρεώνοντας την κεντρική τράπεζα (Fed) να αυξήσει τα επιτόκια ή τουλάχιστον να μην τα κόψει τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ καθιστά το δολάριο πιο ελκυστικό, καθώς αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα κερδίσουν περισσότερα από τα μετρητά τους αν τα έχουν σε αμερικανικό νόμισμα απ΄ό,τι σε άλλα.

Ωστόσο, η λογική αυτή καταρρίπτεται όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες των δασμών του Τραμπ -οι οποίοι πολύ συχνά “παγώνουν” ή στην περίπτωση της Κίνας αυξάνονται- δημιουργώντας μεγάλη αβεβαιότητα γύρο από τον αντίκτυπο που θα έχουν.

Πλέον, όμως, η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας αναμένεται να εξασθενίσει.

Κι αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δολάριο, το οποίο κατέγραψε απότομη πτώση. Οι επιθέσεις του Τραμπ προς τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος αρνείται να κόψει τα επιτόκια, έχει επιδεινώσει την εικόνα του δολαρίου.

Η αξία των νομισμάτων ανεβοκατεβαίνει επηρεασμένη από παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών κ.ά. Ωστόσο, ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος μετρά την ισχύ του έναντι ενός συνόλου νομισμάτων, έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Μετοχές και δολάριο στα τάρταρα

Σε γενικές γραμμές το δολάριο θεωρείται μια ασφαλής επένδυση σε δύσκολους καιρούς.

Έτσι, η απότομη πτώση του νομίσματος -καθώς και το πρόσφατο ξεπούλημα των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, που επίσης θεωρούνται γενικά ασφαλές περιουσιακό στοιχείο- είναι κάτι ασυνήθιστο.

Η πτώση του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Τραμπ την "Ημέρα της Απελευθέρωσης" ήταν "αρκετά σοκαριστική", λέει η Jane Foley, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος (FX) στη Rabobank.

"Για αρκετά χρόνια, η αγορά αγόραζε αυτή την ιστορία ανάπτυξης των ΗΠΑ, το αμερικανικό χρηματιστήριο υπεραπέδιδε έναντι άλλων χρηματιστηρίων, και ξαφνικά εμφανίστηκαν οικονομολόγοι που πίστευαν ότι οι δασμοί θα ωθούσαν τις ΗΠΑ σε ύφεση", λέει η Foley, δείχνοντας προς το μαζικό ξεπούλημα των αμερικανικών μετοχών, των αμερικανικών ομολόγων και του δολαρίου.

Τι σημαίνει ένα ασθενέστερο δολάριο

Οι Αμερικανοί θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν στις τσέπες τους ένα ασθενέστερο νόμισμα κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο εξωτερικό, όταν θα χρειάζονται περισσότερα δολάρια στις συναλλαγές τους. Στον αντίποδα, οι τουρίστες που θα βρεθούν στις ΗΠΑ θα δουν ότι με το δικό τους νόμισμα θα έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Επιπλέον, οι διακυμάνσεις στο δολάριο έχουν τεράστιο αντίκτυπο διεθνώς, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι οι διακυμάνσεις άλλων νομισμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι το κύριο αποθεματικό νόμισμα του κόσμου, κάτι που σημαίνει πως οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως το διακρατούν σε μεγάλες ποσότητες ως μέρος των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων, για να πληρώσουν τις διεθνείς τους συναλλαγές, να αποπληρώσουν το διεθνές τους χρέος ή για να στηρίξουν τις εγχώριες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Εκτός των άλλων, το δολάριο είναι το κύριο νόμισμα στο διεθνές εμπόριο και χρησιμοποιείται περίπου στο ήμισυ των παγκόσμιων συναλλαγών.

Πτώση στο δολάριο σημαίνει ότι οι εξαγωγές των αμερικανικών προϊόντων γίνονται φθηνότερες. Αλλά τα εισαγμένα προϊόντα μπορεί να γίνουν πιο ακριβά, λόγω του ασθενέστερου νομίσματος, αλλά και λόγω των άμεσων επιπτώσεων από τους δασμούς.

Πολλά εμπορεύματα που διαπραγματεύονται διεθνώς, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επίσης αποτιμώνται σε δολάρια. Ένα ασθενέστερο δολάριο σημαίνει ότι το πετρέλαιο θα είναι πιο φθηνό στις χώρες που έχουν άλλα νομίσματα.

Κι αν το δολάριο συνεχίσει να πέφτει;

Για τις ΗΠΑ ένα ισχυρό δολάριο αποτελεί σύμβολο της πολιτικής της ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται αδιανόητο το να χάσει την ιδιότητά του ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Η Jane Foley της Rabobank εκτιμά ότι ακόμη κι αν άλλα νομίσματα ισχυροποιηθούν περισσότερο, το δολάριο δεν πρόκειται να χάσει το στάτους του στο άμεσο μέλλον, αν και αξιωματούχος της Fed είχε υπονοήσει πέρυσι ότι είναι κάτι το οποίο οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει πλέον να το θεωρούν δεδομένο.

Άλλοι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το αμερικανικό δολάριο αναμένεται να κερδίσει τις επόμενες εβδομάδες μέρος από το χαμένο του έδαφος, προειδοποιούν όμως ότι δεν θα καταφέρει να επιστρέψει εκεί που βρισκόταν.

Πηγή: skai.gr

