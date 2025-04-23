Μητσοτάκης: Έρχονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη

Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη προαναγγέλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα, στον απόηχο των χθεσινών (Τρίτη) ανακοινώσεων για την ενίσχυση ενοικιαστών, φοιτητών και συνταξιούχων. Ο πρωθυπουργός μάλιστα δεσμεύεται ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλά τόσο οι Έλληνες πολίτες μπορούν να περιμένουν καλύτερες μέρες.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και κοινωνικών ομάδων για το γεγονός ότι δεν συμπεριελήφθησαν στις ανακοινώσεις, «δείχνει» στη ΔΕΘ, διευκρινίζοντας ότι τότε θα ανακοινωθούν κινήσεις στήριξης της μεσαίας τάξης, με εφαρμογή από το 2026. «Η επόμενη ΔΕΘ ως προς το κομμάτι της μείωσης της φορολογίας θα είναι στοχευμένη στη μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι έχουν γίνει πολλές κινήσεις ελάφρυνσης φορολογικών βαρών, με μόνιμα μέτρα στήριξης, αλλά και στα μέτρα που η κυβέρνηση έχει λάβει για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης.

«Να, λοιπόν, που τα οφέλη εμφανίστηκαν και μπορέσαμε να επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως υπενθυμίζει ότι ήδη για το 2025 έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως πολλές μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών, λέγοντας ότι θα έχουμε ας πούμε τον Ιούλιο τις αυξήσεις στις απολαβές των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουν ήδη γίνει εξαγγελίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026. Θα γίνουν και άλλες για τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας στη ΔΕΘ, επισημαίνει.

«Και ναι, για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, η επόμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς το κομμάτι της μείωσης της φορολογίας θα είναι στοχευμένη στην περαιτέρω μείωση των φόρων στη μεσαία τάξη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αλλά να μην ξεχνάμε, προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης, και τα σημαντικά τα οποία έχουν ήδη γίνει, αναφέροντας μεταξύ άλλων από τον μειωμένο εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή μέχρι τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά παραπάνω από 30%, μέχρι την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τον περιορισμό του τέλους επιτηδεύματος.

«Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τα μέτρα του 2025. Όμως, όσο η οικονομία πηγαίνει καλά χωρίς, θα το τονίσω αυτό, να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα που είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλες οι πολιτικές μας, όσο εξακολουθούν οι ξένοι οίκοι -κόντρα στο ρεύμα της διεθνούς οικονομίας- να αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία, τόσο οι Έλληνες πολίτες μπορούν να περιμένουν καλύτερες μέρες» διαβεβαιώνει ο πρωθυπουργός.

Θα διεκδικήσω και τρίτη θητεία

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Είμαι αποφασισμένος να ηγηθώ της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσω, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες, να είμαι Πρωθυπουργός και για μια τρίτη θητεία.»

Και απαντώντας στο γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε: «διότι θέλω να βλέπω ενιαία την πορεία του κυβερνητικού μας έργου, χρειάζεται ακόμα χρόνο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και οι αλλαγές να ριζώσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικά να μην μπορούν στη συνέχεια να ανατραπούν. Επίσης, παρότι με πάτε στο μέλλον, αλλά οφείλω να σας απαντήσω: υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που θα προκύψουν μετά τις επόμενες εκλογές. Μια Συνταγματική Αναθεώρηση, η διαδικασία η οποία θα εκκινήσει ενδεχομένως και μέσα στο 2025, στην οποία θα ήθελα να βάλω και εγώ, στον βαθμό που μου αναλογεί, την προσωπική μου σφραγίδα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.»

