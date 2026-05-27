Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, στη Λεμεσό, όπου θα συμμετάσχει στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Gymnich".

Κυρία θέματα συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια.

Προσκεκλημένοι της κυπριακής Προεδρίας είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar, της Ουκρανίας, Andrii Sybiha και της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Faisal bin Farhan Al Saud.

Πηγή: skai.gr

