Πηγές ΑΔΜΗΕ: Ταχύτατη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής

Γρηγορότερα σε σχέση με αντίστοιχα έργα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υλοποιείται η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία όπως και την πρόοδο κατασκευής του έργου.

Όπως αναφέρουν, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και έναρξη της ηλέκτρισης στο τέλος του τρέχοντος έτους και θέση του project σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι του 2025 (σε συνέχεια των απαραίτητων δοκιμών), πέντε χρόνια μετά τη συμβασιοποίησή του το καλοκαίρι του 2020.

Ενδεικτικά η ηλεκτρική διασύνδεση Μαυροβουνίου-Ιταλίας χρειάστηκε πάνω από επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί ενώ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Γερμανίας - Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου - Νορβηγίας, έργα ανάλογης τεχνολογίας, απαιτήθηκαν περί τα έξι χρόνια από την συμβασιοποίηση έως τη θέση τους σε εμπορική λειτουργία.

Ως προς την εξέλιξη της κατασκευής:

Στον Σταθμό Μετατροπής στην Αττική (Κουμουνδούρος) και στο άλλο άκρο της διασύνδεσης (Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης) τα βασικά έργα Πολιτικού Μηχανικού που αφορούν τις κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις του Σταθμού (χώρος μετατροπής AC σε DC -Converter/DC Halls- και το κτίριο ελέγχου) έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Σε πολύ προχωρημένη φάση βρίσκονται οι εργασίες για τα βοηθητικά κτίρια και οι λοιπές εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων. Στον Κουμουνδούρο η εγκατάσταση των μετασχηματιστών μετατροπέων έχει ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση του κρίσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο του Converter Hall. Στη Δαμάστα, η μεταφορά και εγκατάσταση των μετασχηματιστών μετατροπέων θα λάβει χώρα εντός του Φεβρουαρίου ενώ πραγματοποιούνται οι προκαταρκτικές εργασίες για την εκκίνηση εγκατάστασης του κρίσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Αναφορικά με το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης, εντός του 2023 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και προστασία των υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης σε όλο το μήκος της διαδρομής των 336 χλμ. από την Αττική έως την Κρήτη (συνολικά εγκαταστάθηκαν 672 χλμ. ενεργειακών καλωδίων και 672 χλμ. οπτικών ινών). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δοκιμή (μετά την εγκατάσταση) των ενεργειακών καλωδίων.

Αναφορικά με την πρόοδο των υπόγειων καλωδιακών τμημάτων (μήκους 32 και 13 χλμ. σε Αττική και Κρήτη αντίστοιχα), στην Αττική προχωρά εντατικά η κατασκευή της υπόγειας όδευσης από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το σημείο προσαιγιάλωσης στην Πάχη και έχει ολοκληρωθεί το 90% της υποδομής και το 70% της τοποθέτησης των καλωδίων. Στην Κρήτη η πρόοδος των εργασιών οδοποιίας για τα υπόγεια καλώδια μήκους 13 χλμ. ξεπερνά το 60%. Σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι εργασίες υποδομής για τα υπόγεια καλωδιακά τμήματα και έχει αρχίσει η τοποθέτηση των καλωδίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

