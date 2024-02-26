Για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία μίλησε ο επικεφαλής του Οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ το πρωί της Δευτέρας.

Όπως είπε ο ίδιος πρόκειται για την πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους η οποία αντιμετωπίζει την χώρα μας -η οποία έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους-, ισότιμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Ο κ. Πατέλης πρόσθεσε ότι μετά το Brexit η Ινδία έχασε τον φυσικό της σύμμαχο που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και ψάχνει για μία άγκυρα στην ΕΕ

«Υπάρχει η περίφημη διασύνδεση IMEC ανάμεσα σε Ινδία και Ευρώπη η οποία θα προσπερνάει την Κόκκινη θάλασσα και θα καταλήγει στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας. Να θυμίσουμε ακόμη ότι εξάγουμε αυτή τη στιγμή ένα ευρώ ανά Ινδό, επομένως τα περιθώρια είναι πολύ μεγάλα και στον τουρισμό και σε άλλους τομείς»

«Για παράδειγμά, στον τουρισμό η εταιρεία GMR που έχει το αεροδρόμιο στο Νέο Δελχί φτιάχνει και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ακόμη, Θέλουμε να προσελκύσουμε κινηματογραφικές παραγωγές στην χώρα μας και επίσης μας ενδιαφέρει το αγροδιατροφικό».

Ο ίδιος εξήγησε ότι «από την χώρα μας μπορούν να κάνουν εξαγωγές οι φαρμακοβιομηχανίες μας ενώ επίσης να κάνουμε μία διασύνδεση Νέο Δελχί - Αθήνα που δεν υπάρχει σήμερα»

Τέλος πρόσθεσε ότι «Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Ινδούς επιχειρηματίες για επενδύσεις στην Ελλάδα»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.