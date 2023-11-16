Λογαριασμός
Περισσότερες από 38.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν στα προγράμματα «Εξοικονομώ» του ΥΠΕΝ

Προσεχώς θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων

Εξοικονομώ 2023 - Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους

Τις 38.228 έφτασαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων διαμορφώθηκε σε 510.135.056 ευρώ.
 
Η διαδικασία της υποβολής ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης (15/11) και προσεχώς θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων.

