Περισσότερες από 38.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν στα προγράμματα «Εξοικονομώ» του ΥΠΕΝ

Τις 38.228 έφτασαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων διαμορφώθηκε σε 510.135.056 ευρώ.



Η διαδικασία της υποβολής ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης (15/11) και προσεχώς θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων.

Πηγή: skai.gr

