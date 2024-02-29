«Ο τομέας του τουρισμού έχει στηρίξει την οικονομία και την εργασία στην Ελλάδα», δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ.

«Το 2023 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, οι εισπράξεις έδειξαν αύξηση στο 15,7 % και διαμορφώθηκαν στα 20,5 δισ ευρώ, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μία τεράστια προσφορά στην οικονομία και στην τοπική αγορά», πρόσθεσε

Σχετικά με τη νέα σεζόν η ίδια δήλωσε πως «έχει ξεκινήσει με πολύ θετικά μηνύματα καθώς η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Αθήνα προωθείται ως τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο και αυτό είναι το στοίχημα»

«Θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περιόδο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως έχουμε καταφέρει να γίνει η Αθήνα», τόνισε η κ. Κεφαλογιάννη.

Η ίδια ωστόσο υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν και οι σωστές υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί αυτή η κίνηση.

«Το θέμα των ακινήτων δεν αποσχολεί μόνο τον τουρισμό αλλά ολόκληρη την κυβέρνηση, έχει μετατραπεί σε ένα κοινωνικό θέμα. Η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά περισσότερο τα φορολογικά μέτρα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα επιπλεόν μέτρο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Να απελευθερωθούν ακίνητα που κάνουν αθέμιτο ανταγωνισμό στα ξενοδοχεία, τα οποία δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές».

Η κ. Κεφαλογιάννη, τέλος υπενθύμισε το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» και συνέστισε στους πολίτες να το χρησιμοποιούν όχι μόνο για τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά και για τις χειμερινές.

