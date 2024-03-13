Λογαριασμός
ΑΑΔΕ: 16.380 παραποιημένα προϊόντα κατασχέθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» - Θα επιβληθεί πρόστιμο έως 20.000 ευρώ

Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες, προχώρησαν σε έλεγχο 90 χαρτοκιβωτίων προέλευσης Κίνας σε αποθήκη του αερολιμένα

Στον εντοπισμό και στην κατάσχεση 16.380 τεμαχίων παραποιημένων προϊόντων με επώνυμα σήματα, προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

   Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΣΕΚ) και της ανάλυσης κινδύνου των Πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο 90 χαρτοκιβωτίων προέλευσης Κίνας σε αποθήκη του αερολιμένα.

   Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:

  • 71 χαρτοκιβώτια περιείχαν 6.880 τεμάχια παραποιημένες μπλούζες
  • 19 χαρτοκιβώτια περιείχαν 9.500 τεμάχια παραποιημένα παιδικά μπρελόκ

Τα προϊόντα αυτά θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους έως 20.000 ευρώ.

