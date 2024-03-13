Στον εντοπισμό και στην κατάσχεση 16.380 τεμαχίων παραποιημένων προϊόντων με επώνυμα σήματα, προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΣΕΚ) και της ανάλυσης κινδύνου των Πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο 90 χαρτοκιβωτίων προέλευσης Κίνας σε αποθήκη του αερολιμένα.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:

71 χαρτοκιβώτια περιείχαν 6.880 τεμάχια παραποιημένες μπλούζες

19 χαρτοκιβώτια περιείχαν 9.500 τεμάχια παραποιημένα παιδικά μπρελόκ

Τα προϊόντα αυτά θα καταστραφούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους έως 20.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

