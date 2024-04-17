Το 4o αίτημα πληρωμής, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) υπέβαλε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο αίτημα υποβλήθηκε αφού επιτεύχθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο, o στόχος της συμβασιοποίησης δανείων, ύψους 4,52 δισ. ευρώ, του ΤΑΑ.

Το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ παρουσιάζει ιδιαιτέρως υψηλή ζήτηση από τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα δάνεια, χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο δανεισμού 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες, με μέση διάρκεια αποπληρωμής τα 14 έτη, εν μέσω της αύξησης των επιτοκίων και του κόστους κεφαλαίου διεθνώς.

Σημειώνεται ότι έως τις 26/3/2024 είχαν συμβασιοποιηθεί 287 δάνεια, εκ των οποίων τα 136 είναι δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός του συνόλου των δανειακών συμβάσεων φθάνει τα 11,15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,75 δισ. είναι δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 3,77 δισ. ευρώ δάνεια των τραπεζών και 2,63 δισ. ευρώ ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Με αφορμή την κατάθεση του 4ου αιτήματος πληρωμής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κ. Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας και τους ευρωπαίους εταίρους μας, και σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών αιτημάτων που καταθέσαμε εγκαίρως και έλαβαν την έγκριση της Ε.Ε., προχωρούμε σήμερα στο 4ο αίτημα πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος είναι τα συγκεκριμένα κονδύλια, να προωθηθούν άμεσα στην οικονομία, να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και να μειώσουν το επενδυτικό κενό, με ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, προχωρούμε στην κατάθεση και του ανάλογου αιτήματος πληρωμής από το σκέλος των επιχορηγήσεων, επιτυγχάνοντας τα απαιτούμενα ορόσημα και τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των σημαντικών υποδομών, για την Υγεία, την Παιδεία, την Πολιτική Προστασία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Σήμερα υποβάλαμε το 4o αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης λειτουργεί για την ιδιωτική οικονομία ως κίνητρο επενδύσεων, παρέχοντας σε όλες τις επιχειρήσεις, με ταχείες διαδικασίες, δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την εξωστρέφεια. Πρόκειται για ένα κρίσιμης σημασίας χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχει επιτύχει να κινητοποιήσει σημαντικό ύψος επενδύσεων και το οποίο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία την όποια όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.