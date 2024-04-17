Διπλασιασμό των καθαρών κερδών ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ για το 2023 σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 116,6 εκατ. από 58,2 εκατ. το 2022, καταγράφοντας αύξηση 100,3%, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν και τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA (από 189,6 εκατ. σε 278,1 εκατ.)

Ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης δήλωσε σχετικά:

"Είμαι ικανοποιημένος από την ισχυρή ανάπτυξη και τις επιδόσεις ρεκόρ του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε και να αναβαθμίζουμε τις υποδομές του ηλεκτρικού συστήματος.

Το 2023 σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στο επενδυτικό μας πρόγραμμα, που έχει ως στόχο τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. Τα μεγάλης σημασίας έργα μας προχωρούν εντατικά. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το 2025, η κατασκευή της διασύνδεσης των ΝΔ Κυκλάδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ξεκίνησε ο διαγωνισμός και για τις διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και το ΒΑ Αιγαίο.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε σταθερή και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση σε κάθε γωνιά της χώρας ενώ επενδύουμε και σε στρατηγικές διεθνείς διασυνδέσεις με τη Γερμανία, την Ιταλία, τα Βαλκάνια, τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στη μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ‘πράσινης' ηλεκτρικής ενέργειας, επιταχύνοντας παράλληλα την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης.

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στρατηγικά έργα διασυνδέσεων και λειτουργώντας αποτελεσματικά και με ασφάλεια ένα σύστημα όπου οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ενεργειακού μείγματος, μειώνουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές και συμβάλλουμε στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας."

Σημαντική ήταν και η αύξηση των επενδύσεων του ομίλου οι οποίες ανήλθαν σε 644 εκατ. ευρώ (2022: 335,9 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες για τα κυριότερα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη το 2023 περιλαμβάνουν τα εξής:

- Ποσό ύψους 242,9 εκατ. ευρώ για εργασίες στο πλαίσιο του κατασκευαστικού έργου διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής.

- Ποσό ύψους 149,3 εκατ. ευρώ για εργασίες διασύνδεσης Κυκλάδων

- Ποσό ύψους 110,8 εκατ. ευρώ για έργα διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

- Ποσό ύψους 29,1 εκατ. ευρώ για εργασίες αναβάθμισης κυκλωμάτων στα Ιόνια Νησιά

- Ποσό ύψους 10,9 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας

