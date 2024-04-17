Στη στρατηγική απόφαση να επενδύσει σε, αρχικά, 4 αεροσκάφη μιας «ειδικά διαμορφωμένης», αναβαθμισμένης, έκδοσης των A321neo, με δυνατότητα πτήσεων μεγαλύτερης εμβέλειας, που θα μπορούν να φτάσουν και να εξυπηρετήσουν αγορές εκτός Ε.Ε., που βρίσκονται κυρίως στα νότια αλλά και νοτιοανατολικά της Ελλάδας προχωράει η Aegean.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτά τα νέα και ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη θα διαθέτουν μεγαλύτερη χωρητικότητα καυσίμων, παρέχοντας αυτονομία για πτήσεις διάρκειας έως και 7,5 ωρών. Παράλληλα η διαμόρφωση της καμπίνας τους θα είναι αναβαθμισμένη, προκειμένου να παρέχει ένα εντελώς διαφορετικό, υψηλότερο, επίπεδο άνεσης τόσο για τους επιβάτες της Οικονομικής όσο και της Διακεκριμένης Θέσης (Business Class), με αντίστοιχα σημαντικά μικρότερο αριθμό θέσεων (λιγότερες από 180), σε σχέση με την τυπική έκδοση των A321neo της AEGEAN (220 θέσεις). Πρόσθετα χαρακτηριστικά των αεροσκαφών αυτών περιλαμβάνουν δορυφορική Wi-Fi σύνδεση, οθόνες ψυχαγωγίας (IFE) σε κάθε κάθισμα αλλά και ένα εξαιρετικά αναβαθμισμένο προϊόν για την Business Class με καθίσματα οριζόντιας ανάκλισης (lie flat seats).

Στόχος της Aegean, μέσα από την επένδυση στα νέα ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη, είναι να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε υπάρχοντες αλλά και νέους προορισμούς εκτός Ε.Ε. και με διάρκεια πτήσεων από 4 έως και 7,5 ώρες. Συγκεκριμένα, η χρήση τους θα αφορά προορισμούς στην περιοχή του Κόλπου, που περιλαμβάνονται ήδη στο δίκτυο της (π.χ. Ριάντ, Τζέντα, Ντουμπάι), είτε αποτελούν πιθανές, νέες, προσθήκες στην περιοχή (π.χ. Μπαχρέιν, Ντόχα, Ομάν) αλλά και νέους δυνητικούς προορισμούς στην Κεντρική Αφρική (π.χ. Λάγος, Ναϊρόμπι, Αντίς Αμπέμπα) ή και στην Ασία με δυνατότητα κάλυψης προορισμών όπως το Δελχί και η Βομβάη, στην Ινδία ή το Αλμάτι στο Καζακστάν. Αυτοί οι προορισμοί εκτός Ε.Ε., με χρόνους πτήσεων μεταξύ 4 έως 7,5 ώρες εξυπηρετούνται από ευρωπαϊκές μητροπόλεις από αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν συνήθως αεροσκάφη με καμπίνες που διασφαλίζουν μεγαλύτερη άνεση και μικρότερη πυκνότητα θέσεων σε σχέση με την «τυπική» διαμόρφωση καμπίνας (για τους ίδιους αερομεταφορείς) για εντός Ευρώπης πτήσεις μικρότερης διάρκειας. Με τη νέα αυτή επένδυση στα «ειδικού σκοπού» αεροσκάφη αλλά και την ποιότητα των πληρωμάτων της Aegean θα παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο προϊόν για τις ανάγκες των αγορών αυτών. Τα νέα αυτά αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν και να ενταχθούν στο στόλο της Aegean το 2026 και το 2027.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean, Δημήτρης Γερογιάννης δήλωσε: «Πιστεύουμε στην ευκαιρία ανάπτυξης για την AEGEAN αλλά και τη χώρα μας σε αγορές πέρα από την Ε.Ε., στην περιοχή του Κόλπου, στην Κεντρική Αφρική αλλά και σε περιοχές της Ασίας που λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, στο νοτιανατολικό άκρο της Ευρώπης, μπορούν να εξυπηρετηθούν με μια μεγαλύτερης εμβέλειας έκδοση των A321neo αεροσκαφών. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης απαιτεί αναβαθμισμένο επίπεδο άνεσης και συνολικής εμπειρίας των επιβατών μας. Προχωράμε σε μια σημαντική επένδυση σε αρχικά τέσσερα (4) αεροσκάφη μεγαλύτερης εμβέλειας αλλά και ενός εντελώς νέου επιπέδου άνεσης και εμπειρίας, δίνοντας στους ανθρώπους μας το κατάλληλο εργαλείο για να αναδείξουν τις αξίες της Aegean και σε αυτές τις αγορές. Η κίνησή μας αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μας, τόσο ποιοτικά όσο και σε γεωγραφική κάλυψη και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επιβάτες μας, και από αυτές τις αγορές, στις πτήσεις μας μέσα στα επόμενα χρόνια».

Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2023, η Aegean άσκησε το δικαίωμα (Option) που προέβλεπε η συμφωνία με την Airbus για την αγορά τριών (3) επιπλέον αεροσκαφών A321neo, καθώς και την μετατροπή πέντε (5) αρχικών παραγγελιών αεροσκαφών A320neo, στα μεγαλύτερα A321neo. Σε συνέχεια αυτών των κινήσεων, ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών neo της οικογένειας A320/321 που έχουν ήδη παραληφθεί ή έχουν παραγγελθεί, έφτασε τα πενήντα (50), εκ των οποίων τα είκοσι εννιά (29) είναι πλέον A321neo. Από τα είκοσι εννιά (29) συνολικά Α321neo, τα τέσσερα (4) αρχικά θα αφορούν την ειδική έκδοση μεγαλύτερων αποστάσεων. Συνολικά είκοσι οχτώ (28) αεροσκάφη neo έχουν ήδη παραδοθεί μέχρι σήμερα, ενώ άλλα είκοσι δύο (22) πρόκειται να παραληφθούν στο διάστημα 2024‑2028.

