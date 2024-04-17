Η 1η Συνάντηση των Εταίρων του FOODCITYBOOST στο Πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Amsterdam

To χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έργο FOODCITYBOOST, αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Horizon Europe της ΕΕ. Με αντικείμενο την προώθηση της αστικής γεωργίας στην Ευρώπη, το έργο κατέκτησε ένα σημαντικό ορόσημο με την πραγματοποίηση της πρώτης φυσικής συνάντησης των εταίρων της κοινοπραξίας. Το γεγονός έλαβε χώρα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του συντονιστή του έργου, ολλανδικού πανεπιστημίου Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) από τις 3 έως τις 5 Απριλίου 2024. Η συνάντηση των εταίρων σηματοδότησε την έναρξη ενός συνεργατικού ταξιδιού με σκοπό να φέρει επανάσταση στην ευρωπαϊκή αστική γεωργία. Το ευρωπαϊκό έργο ξεκίνησε επίσημα τη δραστηριότητά του στις 30 Ιανουαρίου 2024, με την ψηφιακή εναρκτήρια συνάντηση (digital kick-off meeting). Η πρόσφατη συνάντηση αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες στο έργο να συγκεντρωθούν και να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους ώστε να συζητήσουν σημαντικά θέματα και να ισχυροποιήσουν τα θεμέλια του έργου.



Όπως δήλωσε ο συντονιστής του έργου Pierre Chopin από το Vrije Universiteit Amsterdam, «Οι αστικοί κήποι, η γεωργία στις οροφές των κτιρίων και οι καλλιέργειες εσωτερικών χώρων με λαμπτήρες LED συνθέτουν ευέλικτα αγροτικά συστήματα που πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αγροδιατροφικών συστημάτων και του τρόπου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η διαμόρφωση και άσκηση πολιτικής να τα υποστηρίξει και να συμβάλει στην ανάπτυξή τους, έχουν πολλά περιθώρια αποσαφήνισης και είναι επιτακτικό να στηριχθούν. Το έργο FOODCITYBOOST στοχεύει να διερευνήσει τις παρούσες και μελλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αστικής γεωργίας, καθώς και των πιθανών αντικτύπων της ανάπτυξής της, σε αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η αποτελούμενη από 20 εταίρους* κοινοπραξία-η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πανεπιστήμια, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής από εννέα ευρωπαϊκές χώρες- θα συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους για να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αστικής και περιαστικής γεωργίας για όλους τους Ευρωπαίους».

Μια συναρπαστική, τριήμερη διαδρομή με εμπνευσμένες θεματικές

Η πρώτη ημέρα (3 Απριλίου 2024) ξεκίνησε με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των εταίρων. Οι δύο πρώτες θεματικές ενότητες εμβάθυναν στα βασικά στοιχεία του έργου, ξεκινώντας με τη συνολική επισκόπηση και τις λεπτομέρειες του συντονισμού του. Η παρουσίασή τους πραγματοποιήθηκε από τον συντονιστή του έργου, Pierre Chopin. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τους στόχους του έργου.



Μετά από τις δύο εισαγωγικές ενότητες, ο Γρηγόρης Χατζηκώστας της Foodscale Hub αναφέρθηκε στην ταυτότητα του έργου, αναλύοντας την επικοινωνιακή στρατηγική και τις μεθόδους ώστε να διαμοιραστούν επιτυχώς τα επιστημονικά δεδομένα του έργου και να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προβολή και επικοινωνία του.

Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τομέα της χάραξης πολιτικής που παρακολουθούν το έργο εξήραν τη σημασία του, σημειώνοντας ότι συμβαδίζει με τις τρέχουσες πολιτικές και ανάγκες των πόλεων. Επιπροσθέτως εστίασαν σε σημεία - «κλειδιά» ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωσή του.



Τη δεύτερη ημέρα (4 Απριλίου 2024), ο Vincent O’Connell από την πλατφόρμα εκπροσώπησης περιαστικών περιοχών της ΕΕ, Peri-Urban Regions Platform Europe – (PURPLE) έθεσε τις βάσεις της συζήτησης για τα “Living Labs” που αποτελούν κομβικό στοιχείο του έργου. Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των 6 Living Labs, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο ιστορικό τους, τη δραστηριότητά τους, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τους περιορισμούς και τα πιθανά εμπόδια. Ακολούθησαν τρεις ενότητες που κάλυψαν θέματα ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων για την αστική γεωργία και τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της. Ομιλητές των ενοτήτων ήταν οι Jan-Eelco Jansma από το ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen University and Research, η Verónica Arcas Pilz από το ισπανικό πανεπιστήμιο Autonomous University of Barcelona και η Beatrice Walthall από τον γερμανικό ερευνητικό φορέα Leibniz Center for Agricultural Landscape Research.



Tην τρίτη και τελευταία ημέρα (5 Απριλίου 2024), η Anna Kirstgen από τον γερμανικό ερευνητικό οργανισμό Fraunhofer-Gesellschaft, ο Haïssam Jijakli από το βελγικό πανεπιστήμιο University of Liège και η Nynke Schulp από το VU Amsterdam παρουσίασαν τις θεματικές των μελλοντικών τάσεων που θα επηρεάσουν τις πρακτικές της ευρωπαϊκής αστικής γεωργίας, της διαδικασίας συνεργατικού σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων αστικής γεωργίας και της αξιολόγησης του αντικτύπου της ανάπτυξης της αστικής γεωργίας σε τοπική αλλά και σε ευρεία (εθνική και ευρωπαϊκή) κλίμακα. Στο τέλος του προγράμματος της ημέρας πραγματοποιήθηκε μια σειρά ενοτήτων για τον προγραμματισμό των ενεργειών του έργου για τις επόμενες εβδομάδες, ενώ άπαντες ενεπλάκησαν σε συζητήσεις και σε ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση για τους στόχους και τη μεθοδολογία του έργου.

Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα

Η τριήμερη διαδρομή της 1ης φυσικής συνάντησης των εταίρων του έργου ολοκληρώθηκε με την ενότητα “World Café Session” όπου συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι ανάγκες των τοπικών ομάδων και κοινοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της θεματικής, ο κ. Chopin εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενθουσιώδη συμμετοχή και το πνεύμα συνεργασίας των εταίρων καθώς και για τα γόνιμα αποτελέσματα της συνολικής διαδικασίας. Αναμφίβολα ήταν μια εξαιρετική αρχή για το FOODCITYBOOST!

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του, www.foodcityboost.eu.



