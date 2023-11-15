Η αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα αντισταθμίζει τον πληθωρισμό, χωρίς να επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά, δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με θέμα τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Με την αύξηση των ονομαστικών μισθών και την επιβράδυνση του πληθωρισμού, οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων αναμένεται να γίνουν θετικές το 2023 μετά από συρρίκνωση το 2022», αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα.

Κληθείς να σχολιάσει την επισήμανση αυτή, ο Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε ότι η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4% στα 780 ευρώ το μήνα, λέγοντας:

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι αυξήσεις γίνονται για να αντισταθμίσουν την αύξηση του πληθωρισμού, οπότε δεν αναμένουμε ένα σπιράλ αύξησης των τιμών και των μισθών με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς».

Ο επίτροπος Οικονομίας, σημείωσε, επίσης, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα περιθώριο για αυξήσεις μισθών και για την κάλυψη της αγοραστικής δύναμης. Αυτό δεν επηρεάζει απαραίτητα τα δημόσια οικονομικά, καθώς χρησιμοποιούνται περιθώρια ελιγμών που καθορίζονται από το υψηλό επίπεδο κερδών σε αρκετούς τομείς της οικονομίας μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.