Σε αχαρτογράφητα νερά θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές των εμπορευμάτων η ανάφλεξη στη μέση Ανατολή εκτιμά η παγκόσμια τράπεζα. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κυμανθούν στα 90 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο πριν αποκλιμακωθούν στα 81 δολάρια το βαρέλι το επόμενο έτος.

Σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης η παγκόσμια τράπεζα εξετάζει τρία σενάρια:

-Το σενάριο «μικρής αναταραχής», που αντιστοιχεί σε μείωση στην παραγωγή πετρελαίου που παρατηρήθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη κατά 500.000 έως 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, θα οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε εύρος 93 δολαρίων έως 102 δολαρίων το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο, ανέφερε η τράπεζα.

-Το σενάριο «μέτριας αναταραχής», που αντιστοιχεί σε γενικές γραμμές στον πόλεμο του Ιράκ το 2003- θα οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου κατά 3 εκατ. έως 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, οδηγώντας τις τιμές μεταξύ 109 και 121 δολαρίων ανά βαρέλι.

-Το σενάριο «μεγάλης αναταραχής» της Παγκόσμιας Τράπεζας θυμίζει τον αντίκτυπο του αραβικού εμπάργκο πετρελαίου το 1973, μειώνοντας την παγκόσμια παροχή πετρελαίου κατά 6 εκατ. έως 8 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Αυτό αρχικά θα οδηγήσει τις τιμές ανοδικά στα 140 έως τα 157 δολάρια το βαρέλια, σημειώνοντας αύξηση έως 75%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.