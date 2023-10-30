Γεωργιάδης: Η ψηφιακή εποχή είναι για όλους

Τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η αγορά εργασίας, τα επόμενα χρόνια, ανέλυσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκδήλωση, με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κοινωνική Συνοχή: Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Παιχνιδοποίησης στην Υπηρεσία της Κοινωνίας».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, «ο κόσμος αλλάζει με αστραπιαία ταχύτητα και, έτσι, αλλάζει και η αγορά εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι βέβαιον ότι πλησιάζει την αγορά εργασίας με την ταχύτητα και τη δύναμη που έχει ένα τσουνάμι».

«Όσες φορές έγινε μία τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία, πάντα υπήρχε μεγάλη ανησυχία για τους ανθρώπους που θα έχαναν τη δουλειά τους. Όπως απέδειξε η ιστορία, οι τεχνολογικές πρόοδοι καταργούσαν μία σειρά επαγγελμάτων, αλλά, ταυτόχρονα, δημιουργούσαν μία σειρά νέων. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το Πανεπιστήμιο, η κοινωνία και οι κοινωνικοί εταίροι, θα προετοιμάσουν την αγορά εργασίας γι' αυτό που έρχεται» σημείωσε ο υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι η χώρα μας διαθέτει αθροιστικά τους μεγαλύτερους πόρους για το «reskilling» και το «upskilling», σε σύγκριση με το παρελθόν.

«Αυτό θα οδηγήσει τους εργαζόμενους όχι μόνο να βρουν δουλειά ή να διατηρήσουν την υπάρχουσα, αλλά και να εξασφαλίσουν καλύτερη εργασία, με υψηλότερη αμοιβή. Έτσι, θα πετύχουμε τον στόχο της κοινωνικής συνοχής και το στόχο της αύξησης των εισοδημάτων των εργαζομένων. Δεν είναι εύκολο να γίνει ούτε αυτονόητο ότι θα γίνει. Όμως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στο υπουργείο Εργασίας δουλεύουμε πολύ συστηματικά, για να το πετύχουμε. Δουλεύουμε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τους κοινωνικούς εταίρους και με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όλη αυτή η συνεργατική αλυσίδα πρέπει να συντονιστεί, για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος. Τα επόμενα 4-5 χρόνια, η αγορά εργασίας θα αλλάξει τελείως, η Ελλάδα θα αλλάξει τελείως» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η ψηφιακή εποχή δεν είναι μόνο για τους νέους. Η ψηφιακή εποχή είναι για όλους. «Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος και, μέσα σε αυτόν, θα πρέπει να μπορούμε να επιβιώσουμε» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε ότι τα προγράμματα απόκτησης ή αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες για 100.000 εργαζόμενους, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, ενώ είπε πως σχεδιάζονται επίσης προγράμματα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και για μεγαλύτερους -ηλικιακά- πολίτες.

«Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο ωριμότητας του μεταξύ μας διαλόγου και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα, τα επόμενα χρόνια, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα θα μπορέσει και σε αυτόν τον τομέα, όπως σε πολλούς άλλους, να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα φτάσουμε εκεί όπου πρέπει και θα εξασφαλίσουμε για το μέλλον και το δικό μας και των παιδιών μας την ευημερία, την οποία έχουμε ανάγκη για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη κοινωνική μας συνοχή» σχολίασε ο υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.