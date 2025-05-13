Οι ΗΠΑ μειώνουν τους «de minimis» δασμούς στις κινεζικές αποστολές στο 54% από 120%

Eκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τον «de minimis» δασμό στις αποστολές από την Κίνα στο 54% από 120%, με μια σταθερή χρέωση 100 δολαρίων να παραμένει σε ισχύ από τις 14 Μαΐου.

Πρόκειται για πακέτα με μικρής αξίας προϊόντα, κάτω των 800 δολαρίων.

Τα προϊόντα αυτά που κατασκευάζονται σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ ήταν αδασμολόγητα μέχρι πρότινος και εκτέθηκαν αυτόματα σε δασμό 145% από τις 2 Μαΐου, όταν τέθηκε σε ισχύ το διάταγμα Τραμπ για τους αυξημένους δασμούς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι λιανοπωλητές να εγκαταλείψουν την αγορά των ΗΠΑ.

Η Temu, ο διεθνής βραχίονας του κινεζικού γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς πελάτες ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για είδη που βρίσκονται ήδη σε αμερικανικές αποθήκες.

