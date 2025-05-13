Τις αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ καταγράφει έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2025, σε δείγμα 1.500 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα.

Κάθε πότε πάμε σουπερμάρκετ - «Πρώτος» ο φούρνος

Σε γενικές γραμμές καταγράφεται μία σταθερότητα σε σχέση με τους βασικούς παράγοντες της αγοραστικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα καταγράφονται 3,2 επισκέψεις κατά μέσο όρο σε καταστήματα σούπερ μάρκετ, ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά σε γενικές γραμμές σταθερές σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Πρόκειται για 13 επισκέψεις ανά μήνα.

Αντίστοιχα αυτές οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε περίπου 2,2 κατά μέσο διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε σχέση με τα άλλα σημεία πώλησης, το αρτοπωλείο-φούρνος καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό ετήσιων επισκέψεων με 10, ακολουθεί το καφέ με 6, το μίνι μάρκετ/περίπτερο με 5,5 και μετά τα εξειδικευμένα σημεία πώλησης με περίπου 4 επισκέψεις ανά μήνα.

Ξοδεύουμε λιγότερα, με προτίμηση στις χαμηλές τιμές παρά στις προσφορές

Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις όποιες ανατιμήσεις, οι καταναλωτές δήλωσαν μικρότερο ποσό εβδομαδιαίο αγορών, το οποίο ενδεχομένως να έχει να κάνει είτε με την πραγματοποίηση μικρότερων «καλαθιών» αγορών, είτε με τη διάθεση χρημάτων σε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες.

Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την επιλογή τροφίμων, η χρηματική δαπάνη παραμένει το βασικό κριτήριο με 47%, αλλά με σημαντική μείωση σε σχέση με το 2024.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι καταναλωτές σταθερά την τελευταία διετία δηλώνουν ότι προτιμούν χαμηλές τιμές παρά προσφορές. Ενώ από το 2017 έως το 2022, πρακτικά η πλειοψηφία των καταναλωτών δήλωνε ότι προτιμά προσφορές παρά χαμηλές τιμές (υπήρχε και ένα σημαντικό αδιάφορο ποσοστό), από το 2023 και μετά αυτό έχει αλλάξει μα την πλειοψηφία πλέον των καταναλωτών να μην προτιμάει προσφορές και μόλις 19% να απαντά θετικά.

Παράλληλα όμως, παραμένει πλειοψηφικό το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι κυνηγάει ενεργά τις προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα καταγράφηκε ένα ποσοστό 58% στην τελευταία μέτρηση, σχετικά αμετάβλητο την τελευταία πενταετία. Πρακτικά δηλαδή οι καταναλωτές αξιοποιούν τις προωθητικές ενέργειες στις αγορές τους στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα προτιμούσαν - αντί για τις εκπτώσεις αυτές - πιο χαμηλές τιμές.

Επίσης, η ποιότητα είναι το κύριο κριτήριο για το 30% των καταναλωτών, αλλά αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 'Αρα τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση στη σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στην τιμή των προϊόντων σε σχέση με το 2024, με την «ψαλίδα» ανάμεσα σε σχέση με την ποιότητα κριτήρια να κλείνει σημαντικά.

