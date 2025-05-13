Στις 16.000 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για επιδότηση ρεύματος

Στις 16.000 ανήλθαν την πρώτη μέρα οι αιτήσεις επιχειρήσεων για επιδότηση ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη εγκριθεί επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.
Η πλατφόρμα (https://power4business.deddie.gr) υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη χορήγηση επιδότησης που αφορά τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Δεκέμβριος 2024 – Φεβρουάριος 2025 θα δέχεται αιτήσεις έως τις 12 Ιουνίου.
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα και παροχή εμπορικής/γενικής ή βιομηχανικής χρήσης με ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (κωδικός 047 του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) μικρότερα ή ίσα των 10 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων βάσει του κανονισμού De minimis όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή/και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Η επιδότηση αφορά κυμαινόμενα τιμολόγια, ενώ εξαιρούνται αυτής παροχές με διαπιστωμένη ρευματοκλοπή από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, για τις οποίες εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.