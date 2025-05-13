Στις 16.000 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για επιδότηση ρεύματος

Στις 16.000 ανήλθαν την πρώτη μέρα οι αιτήσεις επιχειρήσεων για επιδότηση ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη εγκριθεί επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.

Η πλατφόρμα (https://power4business.deddie.gr) υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη χορήγηση επιδότησης που αφορά τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Δεκέμβριος 2024 – Φεβρουάριος 2025 θα δέχεται αιτήσεις έως τις 12 Ιουνίου.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα και παροχή εμπορικής/γενικής ή βιομηχανικής χρήσης με ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2023 (κωδικός 047 του εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) μικρότερα ή ίσα των 10 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων βάσει του κανονισμού De minimis όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή/και προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η επιδότηση αφορά κυμαινόμενα τιμολόγια, ενώ εξαιρούνται αυτής παροχές με διαπιστωμένη ρευματοκλοπή από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, για τις οποίες εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.