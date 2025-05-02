Σε εφαρμογή από σήμερα οι δασμοί για τα de minimis προϊόντα - Εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ λιανοπωλητές

Καθώς οι ΗΠΑ τερματίζουν από σήμερα την πολιτική απαλλαγής από δασμούς για μικρά και χαμηλού κόστους δέματα, ορισμένοι λιανοπωλητές έχουν σταματήσει τις πωλήσεις σε Αμερικανούς πελάτες, ενώ άλλοι αναζητούν προσωρινές λύσεις με την ελπίδα ότι ο φόρος μπορεί να μειωθεί.

Η κατάργηση του «de minimis» (δηλαδή η αδασμολόγητη μεταχείριση πακέτων ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 800 δολαρίων) για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ εκθέτει αυτόματα τα προϊόντα αυτά σε δασμούς 145% μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα, μια κίνηση που αναστάτωσε το παγκόσμιο εμπόριο και πυροδότησε αντίποινα από το Πεκίνο.

Σύμφωνα με το Reuters, ήδη κάποιες εταιρείες που κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Κίνα ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις αποστολές προς ΗΠΑ για να μην υπάρξουν υπερβολικές ή λανθασμένες χρεώσεις στους πελάτες.

Μεταξύ αυτών η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης προϊόντων ομορφιάς Space NK και η Understance, εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ που πουλάει σουτιέν και εσώρουχα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

«Πηγαίνουμε από το 0% στο 145%, κάτι που είναι πραγματικά αβάσιμο για τις εταιρείες και αβάσιμο για τους πελάτες» δήλωσε η Cindy Allen, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Trade Force Multiplier, μιας παγκόσμιας συμβουλευτικής εταιρείας εμπορίου.

«Έχω δει πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επιλέγουν να αποχωρήσουν εντελώς από την αγορά», πρόσθεσε.

Οι δασμοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις μεθόδους αποστολής. Για τα αγαθά που διακινούνται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ο δασμός θα είναι 120% της αξίας τους ή 100 δολάρια ανά δέμα. Το ποσό είναι προγραμματισμένο να αυξηθεί στα 200 δολάρια τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

Αυτοί που επιλέγουν να παραμείνουν στην αμερικανική αγορά αναγκαστικά αυξάνουν τις τιμές τους.

Η Oh Polly, βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων, αύξησε τις τιμές στις ΗΠΑ κατά 20% σε σύγκριση με τις άλλες αγορές της και ίσως χρειαστεί να εξετάσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών λόγω των υψηλότερων δασμών, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Mike Branney.

Ο γίγαντας του fast fashion, Shein, με έδρα τη Σιγκαπούρη προσπάθησε να καθησυχάσει τους πελάτες σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram στις ΗΠΑ την Πέμπτη, λέγοντας: «Ορισμένα προϊόντα μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές από πριν, αλλά η πλειονότητα των συλλογών μας παραμένει εξίσου προσιτή όπως πάντα». Η Shein πωλεί ρούχα που κατασκευάζονται κυρίως στην Κίνα και οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά της.

Η Temu, ο διεθνής βραχίονας του κινεζικού γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, ενημερώνει τους πελάτες ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για είδη που βρίσκονται ήδη σε αμερικανικές αποθήκες.

Αλλά τα είδη που εισήχθησαν πριν από την αλλαγή της 2ας Μαΐου κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Τόσο η Shein όσο και η Temu έχουν μειώσει τις δαπάνες τους για ψηφιακή διαφήμιση στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προετοιμάζονται για την αλλαγή που είναι πιθανό να πλήξει τις πωλήσεις τους.

Χωρίς το de minimis, οι πωλητές αγαθών που κατασκευάζονται στην Κίνα πρέπει να παρέχουν στα τελωνεία των ΗΠΑ πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πού κατασκευάζεται κάθε συστατικό του προϊόντος τους, ένα επιπλέον βάρος που, μαζί με το τεράστιο κόστος των δασμών, αποθαρρύνει τους μικρούς λιανοπωλητές.

Η αμερικανική διαδικτυακή αγορά Etsy, σε ειδοποίηση προς τους πωλητές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφερε ότι τους διευκολύνει να διευκρινίσουν τη χώρα προέλευσης των προϊόντων τους, καθώς οι δασμοί εφαρμόζονται με βάση τον τόπο παραγωγής ενός αγαθού και όχι τον τόπο αποστολής του.

Ο βρετανικός λιανοπωλητής γρήγορης μόδας Primark, ο οποίος πουλάει ρούχα σε πελάτες των ΗΠΑ μόνο μέσω των καταστημάτων του σε όλη τη χώρα, όχι διαδικτυακά, δήλωσε ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αλλαγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.