EBRD: Η σύλληψη Ιμάμογλου έπληξε την οικονομία και τα αποθεματικά

Τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Τουρκία (σ.σ σύλληψη Ιμάμογλου, αναταραχές) εμπόδισαν την επιβράδυνση του πληθωρισμού και οι επιπτώσεις επηρέασαν την οικονομία καθώς και τα συναλλαγματικά αποθέματα, τόνισε η επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η σύλληψη του δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης και ηγέτη της αντιπολίτευσης στις 19 Μαρτίου, προκάλεσε απότομη πτώση στην τουρκική λίρα και πυροδότησε αναταραχή στην αγορά οδηγώντας την κεντρική τράπεζα σε μια απροσδόκητη αύξηση των επιτοκίων τον Απρίλιο και βραχυκυκλώνοντας έναν κύκλο χαλάρωσης που ξεκίνησε στις αρχές του έτους.

Η Τουρκία βρισκόταν σε μια «αργή αλλά σταθερή» πορεία προς τη μείωση του πληθωρισμού πριν από το γεγονός, δήλωσε στο Reuters η επικεφαλής οικονομολόγος της EBRD, Μπεάτα Γιαβόρτσικ.

«Αυτή η πορεία της επέτρεψε να μειώσει τα επιτόκια, αλλά αυτή η διαδικασία σταμάτησε από τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα, τα οποία έφεραν αναταραχή και ανάγκασαν την κεντρική τράπεζα να αλλάξει κατεύθυνση», δήλωσε ο Γιαβόρτσικ, προσθέτοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων έβαλε φρένο στην οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.