Ο Τραμπ τριπλασιάζει τους δασμούς στα de minimis προϊόντα - Shein και Temu θα πληρώνουν 90%

Ο Τραμπ είχε αρχικά ορίσει τον δασμό για πακέτα αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων στο 30% της αξίας της αποστολής ή 25 δολάρια - Ο νέος συντελεστής θα είναι 90% της αξίας της αποστολής ή 75 δολάρια

Shein_Temu

Τριπλασιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ με εκτελεστικό διάταγμα τους προηγουμένως δασμούς που είχε ανακοινώσει στα χαμηλής αξίας πακέτα που εξάγονται στις ΗΠΑ από την Κίνα μέσω του διεθνούς ταχυδρομικού συστήματος.

Ο Τραμπ είχε αρχικά ορίσει τον δασμό για πακέτα αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων στο 30% της αξίας της αποστολής ή 25 δολάρια, με ισχύ από τις 2 Μαΐου.

Ο νέος συντελεστής θα είναι 90% της αξίας της αποστολής ή 75 δολάρια, και θα αυξηθεί στα 150 δολάρια μετά την 1η Ιουνίου.

Μέχρι φέτος, οι αποστολές αξίας κάτω των 800 δολαρίων, τα de minimis πακέτα δηλαδή,  εξαιρούνταν από τους δασμούς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία που δεν υπόκειτο σε δασμούς ωφελούσε σημαντικά τους κινεζικούς διαδικτυακούς κολοσσούς λιανικής πώλησης, όπως η Shein και το Temu, που στέλνουν απευθείας προϊόντα σε Αμερικανούς καταναλωτές μέσω του διεθνούς ταχυδρομείου.
 

Πηγή: skai.gr

