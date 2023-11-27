Οι αλλαγές στα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών που προωθεί το ΥΠΟΙΚ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αν ρωτούσα κάποιον να μου πει ποιο από τα 48 άρθρα του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα συγκέντρωνε τα περισσότερα σχόλια στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης – σημειωτέον ολοκληρώνεται σήμερα – , θεωρώ ότι όλοι θα μου έλεγαν το άρθρο για τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

Και θα είχαν δίκιο.

Το....διαβόητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες άρθρο 13 έχει συγκεντρώσει έως αργά χθες το βράδυ 970 σχόλια – στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποδοκιμαστικά - κι απέχει ...έτη φωτός από το δεύτερο στη λίστα , το άρθρο 1 το οποίο εξηγεί το σκοπό και το αντικείμενο του νομοσχεδίου.

Αναπόφευκτα λοιπόν το ΥΠΟΙΚ -η ηγεσία του οποίου όλον αυτόν τον καιρό διατράνωνε ότι σέβεται το δημόσιο διάλογο- θα προχωρήσει σε αλλαγές. Σπεύδει όμως να διευκρινίσει ότι οι αλλαγές θα είναι σημειακές και δεν θα αλλάζουν τη φιλοσοφία της ρύθμισης.

Η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει πιο πολύ με τη διατύπωση αλλά στο ΥΠΟΙΚ τη θεωρούν πολύ σημαντική γιατί διαπιστώνουν δεν έχει γίνει κατανοητό – πολλές φορές και με δόλο από κάποιους «εξυπνούληδες» όπως τους χαρακτηρίζουν ότι – το τεκμήριο φορολόγησης είναι τεκμαρτό.

Πριν από τις 8 εξαιρέσεις που διατυπώνονται ρητά ( Στρατιωτική θητεία, φυλακή, νοσηλεία, εγκυμοσύνη-λοχεία, φυσικές καταστροφές ,ανάκληση άδειας, απαγόρευση λειτουργίας, ανωτέρα βία) υπάρχει όπως τονίζουν η λέξη ιδίως , το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να συντρέχουν κι άλλοι λόγοι εξαίρεσης από τα τεκμήρια.

Στο νομοσχέδιο λοιπόν θα διατυπώνεται ρητά ότι όποιος θεωρεί ότι αδικείται θα μπορεί να ζητά έλεγχο κι εφόσον αποδεικνύει προσκομίζοντας τα απαραίτητα κάθε φορά στοιχεία ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό, θα φορολογείται αναλόγως.

Η δεύτερη αλλαγή όπως πληροφορείται το skai.gr θα αφορά την προσαύξηση 35%-100% που επιφέρει η δήλωση τζίρου μεγαλύτερου από το μέσο όρο.

Οι προσαυξήσεις εξετάζονται καθώς διαπιστώθηκε ότι για ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν 20-30.000€ τζίρο και είναι πάνω από το μέσο όρο , η επιβάρυνση είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα εισοδήματα τους.

Στο ΥΠΟΙΚ τρέχουν διάφορα σενάρια ώστε να καταλήξουν στις τελικές αλλαγές.

Ειδικές προβλέψεις θα υπάρξουν σίγουρα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά με αναπηρία που ως έχουν τα πράγματα, αντιμετωπίζονται σαν να μην αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες σε σχέση με τα υπόλοιπα νοικοκυριά.

Επιπλέον από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης αναμένεται να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και τα Υπουργεία Οικονομικών κι Εργασίας βρίσκονται σε επαφές προκειμένου η σχετική ρύθμιση να ενταχθεί στο νομοσχέδιο που πάει προς ψήφιση στη Βουλή πιθανότατα εντός της εβδομάδας.

Παρότι διακινήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, από το ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε όσον αφορά τις προσαυξήσεις που επιφέρουν στο φορολογητέο εισόδημα τα έτη λειτουργίας μιας επιχείρησης και το κόστος μισθοδοσία.

Πριν βγει στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο , το ΥΠΟΙΚ είχε προσθέσει στη λίστα των εξαιρέσεων από την τεκμαρτή φορολόγηση τις εγκύους και όσες ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες βρίσκονται σε περίοδο λοχείας. Εξαιρούνται επίσης οι αγρότες και όσοι έχουν αναπηρία μεγαλύτερη του 80%

Μισθοί και συντάξεις μειώνουν ισόποσα το τεκμαρτό εισόδημα ενώ πλήρης απαλλαγή υπάρχει για τα 3 πρώτα χρόνια έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Έκπτωση έχει και ο 4ος και 5ος χρόνος λειτουργίας.

Τέλος στο 50% πέφτει το τεκμήριο για όσους δραστηριοποιούνται σε ηπειρωτικούς οικισμός με πληθυσμό κάτω ων 500 κατοίκων ή νησιωτικούς με πληθυσμό μικρότερο από 3.100 κατοίκους.

