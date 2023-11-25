Επισπεύδεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πληρωμής από Γεωργικούς Συμβούλους

Υπεγράφη η τροποποίηση του υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 για τις γεωργικές συμβουλές από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Σταμενίτη και τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, επισπεύδεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πληρωμής από τους δικαιούχους, αφού θα μπορούν, πλέον, να αιτούνται πληρωμή ύψους 40% του ποσού στήριξης, μετά την υποβολή του 1ου παραδοτέου, για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους γεωργούς.

Παράλληλα, απλοποιούνται ή διευκρινίζονται οι διαδικασίες κατά τις τροποποιήσεις πράξεων και επικαιροποιείται γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του υπομέτρου.

Σημειώνεται ότι στο υπομέτρο 2.1 έχουν ενταχθεί 82 δικαιούχοι Φορείς Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που καλύπτουν το σύνολο των Περιφερειών και, σύμφωνα με τα στοιχεία των αιτήσεων τους, αναμένεται να παρέχουν συμβουλές σε πάνω από 65.000 γεωργούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπομέτρου 2.1 είναι 89.154.370 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 100%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

