Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την 1η Δεκεμβρίου

Συνολικά 2.287.524.482 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.166.728 δικαιούχους, από τις 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- από τις 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 24,3 εκατ. ευρώ σε 1.080 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,

- στις 30 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 6,14 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας) και

- στις 27 και 29 Νοεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 2,2 δισ. ευρώ σε 4.084.248 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2023.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 22 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 6,5 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 2,5 εκατ. ευρώ σε 400 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.