Ο κυρίαρχος ρόλος της MAPEI HELLAS στον οικοδομικό κλάδο και τα θεμέλια της επιτυχίας

Ιδρύθηκε το 1937 από τον Rodolfo Squinzi στα περίχωρα του Μιλάνο με την επωνυμία Mapei - Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria (Βοηθητικά Υλικά για Οικοδομές και Βιομηχανία). Σήμερα, σχεδόν 90 χρόνια αργότερα και μέσα από τρεις γενιές επιχειρηματιών, η Mapei έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο κολοσσό στην παραγωγή συγκολλητικών και χημικών προϊόντων και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες χημικών προϊόντων για οικοδομική χρήση.

Έχει κατασκευαστικές δραστηριότητες σε πέντε ηπείρους και περισσότερες από είκοσι σειρές προϊόντων για να καλύψουν όλα όσα χρειάζεται η οικοδομική βιομηχανία.

Έχει μάλιστα συνεισφέρει στην κατασκευή μερικών από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά έργα στον κόσμο: όπως το στάδιο Nilton Santos στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, το εμπορικό κέντρο «Rivera» στη Μόσχα της Ρωσίας αλλά και πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και Δημόσια κτίρια σε πολλές χώρες.

Σήμερα, ο ιταλικός όμιλος Mapei διαθέτει 90 εργοστάσια σε 35 χώρες, απασχολεί σχεδόν 12.000 εργαζόμενους και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ανήλθε το 2022 σε 4 δισ. ευρώ. Έχει 102 θυγατρικές εταιρίες που λειτουργούν σε 57 χώρες και 32 ερευνητικά κέντρα που παράγουν πάνω από 7.000 καινοτόμα προϊόντα.

Ο σχεδιασμός ενός βιώσιμου κόσμου αποτελεί μια θεμελιώδη δέσμευση της Mapei και διαχρονικός της στόχος είναι η ανάπτυξη της αειφορίας και βιωσιμότητας που συμπορεύονται με την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Η Mapei συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικών, ανθεκτικών κτιρίων με προϊόντα από καινοτόμες, ανακυκλωμένες, εξαιρετικά ελαφριές πρώτες ύλες, σχεδιασμένες για να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και να έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.

Τα θεμέλια της επιτυχίας οφείλονται στην εξειδίκευση, τη διεθνοποίηση, την έρευνα & ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

Δυναμική η παρουσία της Mapei και στην Ελλάδα

Δυναμική είναι η παρουσία και της Mapei Hellas η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2001 και αποτελεί θυγατρική εταιρία της MAPEI S.p.A.

Τον Απρίλιο του 2010, η Mapei, συμβάλλοντας έμπρακτα και δυναμικά στην ανάπτυξη και προοπτική του κλάδου της χημικής βιομηχανίας στη χώρα μας, ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου στη Ριτσώνα Χαλκίδας, ενώ πλέον απασχολεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 100 εργαζόμενους. Συνεχίζοντας, το 2019, στο πλαίσιο καθετοποίησης της παραγωγής κατασκευάστηκε δίπλα στο εργοστάσιο στη Ριτσώνα σύγχρονο σπαστηριοτριβείο για την επεξεργασία των αδρανών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που παράγονται.

Το 2020 ξεκίνησε η επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου και το 2022 δημιουργήθηκαν αποθήκες και γραφεία στη Θεσσαλονίκη.

Το 2023, χρονιά-ορόσημο στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας, με γνώμονα την εξαιρετική πορεία των τελευταίων ετών, κατασκευάστηκαν στη Ριτσώνα νέοι υπερσύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι συνολικού εμβαδού 6 στρεμμάτων -σε συνέχεια των ήδη υπαρχόντων- και, παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέα γραμμή παραγωγής τσιμεντοειδών αρμόστοκων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την θέση της εταιρίας στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή περιφερειακή αγορά.

Συμμετοχή σε εμβληματικά έργα

Η Mapei Hellas έχει σημαντική συμμετοχή σε εμβληματικά κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομής στην Ελλάδα, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», τη γραμμή 3 και 4 του Μετρό της Αθήνας, την Εγνατία Οδό, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και πολλά ακόμη μεγάλα και μοναδικά έργα.

Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ – σημαντικό εξαγωγικό κέντρο

Η Mapei Hellas έκλεισε το 2023 με κύκλο εργασιών €35 εκατ. και σήμερα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό εξαγωγικό κέντρο του Ομίλου στην Μεσόγειο με εξαγωγές σε 6 χώρες: Κύπρο, Λίβανο, Λιβύη, Ισραήλ, Αλβανία και Μάλτα.

Το σύνολο των επενδύσεων που έγιναν μέχρι το 2023, ξεπερνούν τα €29,5 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα της εταιρίας τα 10 τελευταία χρόνια ξεπερνούν τα €190 εκατ., γεγονός που πέρα από τη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρίας, έχει αποφέρει και σημαντική αύξηση σε θέσεις εργασίας.



Πηγή: skai.gr

