Νέα γενιά επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα και μετοχές μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Μία νέα γενιά επενδυτών, περισσότερo "ποιοτικών" και μακροπρόσθεσμων, δημιουργείται για τα ελληνικά στοιχεία ενεργητικού, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Το γεγονός αυτό είναι πιο απτό στα ελληνικά ομόλογα, ενώ για τις ελληνικές μετοχές αναμένεται να συμβεί όσο πλησιάζουμε στο πέρασμα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ο τίτλος investment grade επιτρέπει σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό επενδυτών να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις ανεπτυγμένες αγορές το υπό διαχείριση ενεργητικό αγγίζει τα 52 τρισ. δολάρια, έναντι μόλις 6,3 τρισ. δολαρίων στις αναδυόμενες αγορές.

Με θετικές διαθέσεις αντιμετωπίζουν πλέον οι μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων τα ομόλογα της Ελλάδος, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στους δείκτες IG, δημιουργώντας έτσι μία νέα γενιά επενδυτών στους ελληνικούς τίτλους.

Η Vanguard Asset Management, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, και η Candriam, η οποία επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία 140 δισ. ευρώ, αγοράζουν κρατικά ομόλογα από τα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας , ενώ UBS, JP Morgan, Goldman Sachs, Citi και Societe Generale, με προηγούμενες εκθέσεις τους δηλώνουν «ταύροι» για τα ελληνικά ομόλογα.

Με την επενδυτική βαθμίδα και τα ελληνικά ομόλογα μπαίνουν στα ραντάρ διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων που επενδύουν σε ομόλογα και διαχειρίζονταν περί τα 28 τρισ. δολάρια ΗΠΑ σε στοιχεία ενεργητικού.

Η επενδυτική βαθμίδα θα φέρει νέες εισροές στα ελληνικά ομόλογα, από τα index funds, οι οποίες εκτιμώνται από την BofA στα 16 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεσή της στις αρχές καλοκαιριού.

Αυτό είναι ένα σημαντικό μέγεθος, δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο 74 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων σε κυκλοφορία, εκ των οποίων τα 35 δισ. ευρώ βρίσκονται στην ΕΚΤ.

Το Χρηματιστήριο

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό κοινό και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και βάζει στην τελική ευθεία την αναβάθμιση της στις ανεπτυγμένες αγορές. Το 2024 είναι πιθανή η τοποθέτηση του ΧΑ σε μια «λίστα παρακολούθησης» για ανακατάταξη σε ανεπτυγμένες αγορές. Διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις να εξετασθεί το σενάριο για τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά από Επενδυτικούς Φορείς, τα passive index funds που προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους με τους βασικούς δείκτες, που εκπροσωπούν 60 τρισ. δολάρια!

Οι αναδυόμενες αγορές, στις οποίες έχει «παγιδευτεί» το Χ.Α., αποτελούν πολύ μικρό κομμάτι της παγκόσμιας επενδυτικής «πίτας» και προσελκύουν αντίστοιχα μικρά κεφάλαια. Για παράδειγμα, στον παγκόσμιο δείκτη της MSCI η βαρύτητα των αναδυόμενων αγορών είναι μόλις 13%.

Όπως αποτυπώθηκε στο ελληνικό επενδυτικό φόρουμ της JP Morgan στη Νέα Υόρκη, την περασμένη Πέμπτη, η εμβληματική εισαγωγή του Ελ. Βενιζέλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν θα είναι απλώς μια νέα εισαγωγή εταιρείας αλλά μια κίνηση που θα επανασυστήσει την ελληνική αγορά στο εξωτερικό. Ήδη από τις πρώτες ώρες της δημόσιας προσφορά των μετοχών του ΔΑΑ εκδηλώθηκε υψηλό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι τράπεζες

Επίσης οι ισχυροί διαχειριστές που συμμετείχαν στο ελληνικό επενδυτικό φόρουμ της JP Morgan και οι οποίοι διαχειρίζονται πάνω από 20 τρισ. δολάρια έδειξαν ενδιαφέρον και για τη σχεδιαζόμενη διάθεση των μετοχών της Πειραιώς που κατέχει το ΤΧΣ (27%) και αργότερα των μετοχών της Εθνικής (18,39%).

Ενδεικτικό της ποιότητας των επενδυτών που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις ελληνικές τράπεζες, αποτυπώθηκε στο placement για το 22% της Εθνικής Τράπεζας που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η προσφορά ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ , προσελκύοντας κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές. Εξαιρετική ήταν και η ποιότητα των διεθνών επενδυτών καθώς η πλειονότητα είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές (64%) και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια (27%).

Το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων χαρτοφυλακίων για τις ελληνικές τράπεζες αποτυπώνεται και από την έντονη παρουσία τους στις τελευταίες εκδόσεις ομολόγων τους.

Η πρόσφατη έξοδος της Εθνικής στις αγορές μέσω έκδοσης 5ετούς senior preferred ομολόγου συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,4 δισ. από περισσότερους από 200 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 4 φορές το ποσό της έκδοσης. Πάνω από το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Η έκδοση της Πειραιώς (10ετές ομόλογο Tier 2), υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια άνω του 1,8 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 145 θεσμικούς επενδυτές.

Με σημαντική υπερκάλυψη, κατά 6 φορές ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου της Eurobank,, ενώ οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ, με υψηλό το ενδιαφέρον από ξένα funds.

