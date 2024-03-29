Συνεχίζονται οι καταβολές της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σήμερα προχώρησε η πληρωμή 2.542.062 ευρώ, τα οποία, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, δεδομένης της αργίας του τραπεζικού συστήματος θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών την Τρίτη 2 Απριλίου 2024.

Ειδικότερα, σήμερα, προχώρησε πληρωμή 44.062 ευρώ σε 11 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 5.000 ευρώ προς 1 δικαιούχο πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής. Τέλος, διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους 2.493.000 ευρώ προς 488 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε συνέχεια ολοκλήρωσης των αιτήσεων του δεύτερου κύκλου.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 171.234.381 ευρώ προς 48.326 περιπτώσεις αιτούντων - είτε πρόκειται για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες - που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Η διαδικασία διασταυρώσεων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρώτου αλλά και του δεύτερου κύκλου, στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νέες καταβολές.

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται η καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα στελέχη της διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής είναι σε στενή επικοινωνία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει το έργο των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής των Περιφερειών, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να έχουμε νέες καταβολές πρώτης αρωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

