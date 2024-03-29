Έπεσαν οι υπογραφές για την Εγνατία Οδό

Υπεγράφη σήμερα σύμβαση για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου, και αφετέρου της εταιρείας ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Παραχωρησιούχου και των αρχικών μετόχων, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A., έναντι προσφοράς ύψους 1.496.100.000 ευρώ, η οποία θα επαναϋπολογιστεί με βάση τις προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης κατά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Γεώργιος Περιστέρης, ο Πρόεδρος της ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Εμμανουήλ Μουστάκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EGIS PROJECTS S.A.S, Renaud Beziade, η Γενική Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Πηνελόπη Λαζαρίζου και εκπρόσωποι των διοργανωτριών τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank).

Με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης ολοκληρώνεται ο σχετικός διαγωνισμός που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ και τίθεται σε τροχιά ολοκλήρωσης η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων. Κατόπιν πλήρωσης των προβλεπόμενων αναβλητικών αιρέσεων, ο παραχωρησιούχος, με τις εγγυήσεις των αρχικών μετόχων και την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου, θα αναλάβει για 35 έτη το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων.

Η υπογραφή της σύμβασης για την αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του οδικού άξονα, με σημαντικά οφέλη για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, τη Βόρεια Ελλάδα και την εθνική οικονομία συνολικά. Οι υποδομές του οδικού άξονα θα αναβαθμιστούν αισθητά, καθώς για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί βαριά συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων, οι οποίες έχουν συνολικό μήκος 225 χιλιόμετρα και συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες βαριάς συντήρησης συνολικού κόστους 1,8 δισ. ευρώ. Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως αντικαταστάσεις ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριά συντήρηση τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες) αντικαταστάσεις οριζόντιας και κάθετης σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση) και αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας. Η Σύμβαση προβλέπει επίσης την κατασκευή και 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα.

Ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την Εγνατία Οδό κλείνει μια πολυετή εκκρεμότητα. Χρειάστηκε να ξεπεραστούν μια σειρά από τεχνικά και νομικά εμπόδια προκειμένου να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Η παραχώρηση της Εγνατίας εξασφαλίζει διπλό όφελος για το κράτος. Πρώτον, το τίμημα που είναι το δεύτερο υψηλότερο που έχει καταγραφεί έως τώρα από την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ. Και δεύτερον, οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ που αναλαμβάνει ο παραχωρησιούχος, για τη συντήρηση και αναβάθμιση του δρόμου και των κάθετων αξόνων, καθώς και για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου με την κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, χώρων στάθμευσης και αναψυχής. Η παραχώρηση της Εγνατίας οδού είναι μια θετική εξέλιξη για το Δημόσιο, τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου, τον τουρισμό και το διεθνές εμπόριο».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Με τη σημερινή σύμβαση παραχώρησης, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας μιας μεγάλης εθνικής υποδομής, της Εγνατίας Οδού. Ενός αυτοκινητόδρομου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οδικού χάρτη της Βόρειας Ελλάδας, από τους Κήπους του Έβρου μέχρι το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Που συνδέεται με την ΠΑΘΕ και την Ιόνια Οδό, ενώ προχωρά και η σύνδεσή της με τον Ε- 65. Όλος ο κορμός της ηπειρωτικής Ελλάδας αποκτά έτσι ένα επαρκές δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, που κάνει ασφαλέστερη και ταχύτερη τη διέλευση ανθρώπων και εμπορευμάτων».

O Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε: «Κλείνουμε σήμερα τον μακρύ κύκλο ενός δύσκολου διαγωνισμού και έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό έργο: την παράδοση της Εγνατίας Οδού στον παραχωρησιούχο. Αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο άλμα που θα οδηγήσει και στον εκσυγχρονισμό της, καθώς ο δρόμος αυτός που έδωσε ζωή σε απομονωμένες περιοχές τριών Περιφερειών της Βορείου Ελλάδος, ένα τιτάνιο επίτευγμα, είναι ένα έργο που ήδη έχει αρχίσει να γηράσκει. Από την πλευρά μας, στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα εξαντλήσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε όλες οι υποχρεώσεις μας να γίνουν πράξη με τον πιο σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται μια πολύ σημαντική συμφωνία για ένα κρίσιμο έργο παραχώρησης που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας, αποφέροντας ένα ιδιαίτερα υψηλό τίμημα στα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου. Με συνολικές επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ για τη συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου για όλη τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης, η Εγνατία Οδός αναβαθμίζεται και γίνεται πιο σύγχρονη, πιο ασφαλής και πιο λειτουργική, προς όφελος των χρηστών της και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης αποτελεί το επιστέγασμα εντατικής δουλειάς από την ομάδα έργου του ΤΑΙΠΕΔ και επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το Ταμείο στην υλοποίηση σύνθετων έργων τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επισκεπτών».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- EGIS PROJECTS SA, ανοίγει μια νέα σελίδα για τον σημαντικό αυτό αυτοκινητόδρομο, με καλύτερες μετακινήσεις για τους κατοίκους και σημαντικά οφέλη για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία, καθώς εκτός από τα σημαντικά έσοδα που θα έχει, οι επιπλέον επενδύσεις που προβλέπονται θα συμβάλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου και των τριών κάθετων αξόνων, διευκολύνοντας τον διαμετακομιστικό ρόλο της χώρας με την Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος της παραχωρησιούχου εταιρείας ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Εμμανουήλ Μουστάκας, επισήμανε μετά την υπογραφή της σύμβασης: ««Η Εγνατία Οδός, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας, αποτελεί έναν κρίσιμο διασυνδετήριο οδικό άξονα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και τώρα ετοιμάζεται να προχωρήσει με γοργά βήματα προς το μέλλον. Με την αναβάθμισή της σε σύγχρονη υποδομή, η Εγνατία Οδός θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για ασφαλείς και αποδοτικές μεταφορές, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η EGIS PROJECTS, με την πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένη αξιοπιστία τους στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών, είναι ιδανικοί εταίροι για να αναλάβουν την αναβάθμιση αυτού του στρατηγικού έργου. Διαθέτοντας τεχνική και οικονομική επάρκεια, είναι έτοιμες να εξελίξουν την Εγνατία Οδό, εγγυώμενες τη μέγιστη ασφάλεια και άνεση για όλους όσοι την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εγνατία Οδό, με ένα ξεκάθαρο όραμα που επικεντρώνεται στη βελτίωση της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας, προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετούνται από το μοναδικό αυτό έργο».

