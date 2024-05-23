Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 305.000 ευρώ σε τρεις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης για παραβίαση της Νομοθεσίας, κατόπιν εξέτασης καταγγελιών στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας: «Καμία ανοχή σε αθέμιτες πρακτικές και προσβλητικές συμπεριφορές εις βάρος των πολιτών»

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης:

Α. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στην doValue Greece A.E.Δ.Α.Δ.Π., σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3758/09, για τους εξής λόγους:

1. Ενημέρωση δανειοληπτών από εκπροσώπους της εταιρείας περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής, όπου είτε ο δανειολήπτης κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του δανείου του είτε είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 τηρώντας τη δικαστική ρύθμιση.

2. Αθέμιτη και παραπλανητική πρακτική από εκπρόσωπο της εταιρείας. Επιδείκνυε προσβλητική συμπεριφορά με χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Β. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στην QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.. Σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτήματος δανειοληπτών που αφορά σε αποστολή δοσολογίου και βεβαίωσης καταβολών στο πλαίσιο ρύθμισης δυνάμει δικαστικής απόφασης του ν. 3869/2010.

Γ. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ στην QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. Σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαπιστώθηκε μη ανταπόκριση της εταιρείας σε αιτήματα δανειοληπτών που αφορούσαν σε αποστολή δοσολογίου και αριθμού λογαριασμού εξυπηρέτησης για την καταβολή των ποσών που όριζε η δικαστική ρύθμιση.

Δ. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ στη Cepal Hellas A.E.Δ.Α.Δ.Π., σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:

1. Μη ανταπόκριση της εταιρείας σε πλήθος ηλεκτρονικών μηνυμάτων εκ μέρους του οφειλέτη με σκοπό τη ρύθμιση της οφειλής του

2. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εταιρείας να ανταποκριθεί εντός εύλογου χρόνου στην προσπάθεια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών.

3. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επεξεργασία αιτημάτων δανειοληπτών περί χορήγησης βεβαίωσης καταβολών και αριθμού λογαριασμού εξυπηρέτησης των δανείων τους.

4. Δυσχέρεια στην επικοινωνία των δανειοληπτών με την εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών τους.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει στην ανακοίνωση ότι διενεργεί εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών και τονίζει ότι συμπεριφορές που την παραβιάζουν δεν γίνονται αποδεκτές. Από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1.825.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή στην γραμμή 1520 καθώς και να υποβάλλει καταγγελίες για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι οι εισπρακτικές εταιρείες θα λειτουργούν με σύννομο, υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. Αθέμιτες πρακτικές και συμπεριφορές που προσβάλλουν τους πολίτες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Οι προσπάθειές μας για την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των καταναλωτών και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς συνεχίζονται αμείωτες».

Πηγή: skai.gr

