Έρευνα ΕΜΠ: Οι υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών φέρνουν ευκαιρίες ανάπτυξης

Ευκαιρίες για την οικονομική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας δημιουργούν οι υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών, "Ridesharing", σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση της κοινωνικο-οικονομικής επιρροής των υπηρεσιών διαμοιρασμού διαδρομών "Ridesharing" στην Αθήνα» που διεξήχθη από τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, υπό τον επιστημονικό συντονισμό του καθηγητή Γιώργου Γιαννή, με την υποστήριξη της Uber.

Στο πλαίσιο της έρευνας, προσδιορίστηκαν και διερευνήθηκαν πιθανές, δημιουργούμενες ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης, που απορρέουν από τις υπηρεσίες μεταφοράς on demand.

Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπηρεσιών αυτών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αθήνας αλλά και των ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι τρέχουσες υπηρεσίες κινητικότητας στην Αθήνα, οι δυνατότητες των υπηρεσιών μεταφοράς on demand, ο τομέας των ταξί στην Ελλάδα αλλά και η ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Αθήνα και στα ελληνικά νησιά, καθώς και οι αντίστοιχες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Η ανάλυση αγοράς έδειξε ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς on demand μπορούν να προσελκύσουν 647.000 με 772.000 μετακινούμενους ημερησίως μέχρι το έτος 2030, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων που προσελκύονται από άλλα μέσα μετακίνησης, των νέων μετακινούμενων που δημιουργούνται λόγω της ανάπτυξης των υπηρεσιών μεταφοράς on demand και της εποχιακής ζήτησης μετακινήσεων λόγω τουρισμού.

Οι χρήστες των υπηρεσιών μεταφοράς on demand προβλέπεται να προσελκυστούν κυρίως από Ι.Χ. αυτοκίνητα (4,3-5,3%) και σε αρκετά μικρότερο βαθμό από τις δημόσιες συγκοινωνίες (2,2-2,7%) και τα ταξί (0,7-0,8%). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα ταξί, ενώ αποτελούν υποκατάστατο των εν λόγω υπηρεσιών, δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την εισαγωγή τους στην Αθήνα, γεγονός που ενδεχομένως να αποδίδεται στην ήδη υψηλή ζήτηση για μετακινήσεις με ταξί τα προηγούμενα χρόνια, που σήμερα έχει φτάσει στα όριά της.

Επίσης, η ανάλυση επιπτώσεων καταλήγει στη δημιουργία 17.000 έως 36.000 νέων θέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης μέσω της εισαγωγής των υπηρεσιών μεταφοράς on demand στην Αθήνα έως το έτος 2030. Η εξοικονόμηση στον αστικό χώρο αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 4,2% με 5,3% της περιοχής του κέντρου της Αθήνας (39,8 τ.χλμ), για το έτος 2030, λόγω της μειωμένης ζήτησης για χώρο στάθμευσης. Η εν λόγω εξοικονόμηση δημόσιου χώρου αντιστοιχεί σε ποδηλατοδρόμους διπλής κατεύθυνσης συνολικού μήκους 900-1.130 χλμ ή λωρίδες λεωφορείων συνολικού μήκους 480-600 χλμ.

Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η εισαγωγή υπηρεσιών μεταφοράς on demand στην Αθήνα μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική ευημερία της πόλης, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως 90 χιλ. τόνους, εξοικονομώντας έως και 37 εκατ. λίτρα καυσίμου. Το σενάριο εισαγωγής υπηρεσιών μεταφοράς on demand -παροχής υπηρεσιών ελαφριάς άδειας (με επαρκώς ρυθμισμένο τρόπο)- είναι πολλά υποσχόμενο, παρουσιάζοντας έναν υψηλό κοινωνικοοικονομικό Βαθμό Εσωτερικής Απόδοσης (IRR=21%) και μία υψηλή και θετική Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV) ίση με 238 εκατ. ευρώ, επιδεικνύοντας υψηλή οικονομική απόδοση και βιωσιμότητα στο πέρασμα των χρόνων.

Η εισαγωγή των υπηρεσιών μεταφοράς on demand στα ελληνικά νησιά αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την αναβάθμιση της άνεσης των τουριστών, δεδομένου ότι σήμερα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά τις μετακινήσεις τους, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τον βιώσιμο τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

Ο καθηγητής Γιώργος Γιαννής δήλωσε: «Οι υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών "Ridesharing" μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών στην Αθήνα και στα ελληνικά νησιά, αποδίδοντας πολύ υψηλό κοινωνικοοικονομικό όφελος. Οι υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση της τρέχουσας κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης στάθμευσης, οδηγώντας τους μετακινούμενους από τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα σε υπηρεσίες διαμοιρασμού διαδρομών».

