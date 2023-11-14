Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το μίνι – ασφαλιστικό παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε πριν σχεδόν ένα μήνα στο υπουργικό συμβούλιο της 18ης Οκτωβρίου, έκτοτε όμως ούτε φωνή ούτε ακρόαση σχετικά με την εξέλιξη του. Ο skai.gr πληροφορείται ότι , εφόσον σήμερα αναρτηθεί στη δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο, τότε η «συναστρία» θα είναι ιδανική ώστε τον ίδιο δρόμο να πάρει ως την Παρασκευή και το νομοσχέδιου του υπουργείου εργασίας. Τυχόν «καθυστέρηση» από το υπουργείο οικονομικών , θα ..σπρώξει το μίνι ασφαλιστικό για την ερχόμενη εβδομάδα.



Το νομοσχέδιο προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος προσωπικής διαφοράς σε περίπου 750.000 συνταξιούχους με συντάξεις έως 1600€ ως εξής:

-200€ για συντάξεις έως 700€

-150€ για συντάξεις από 701€ έως 1100€

-100€ για συντάξεις από 1101€ έως 1600€

Μεταξύ των υπόλοιπων ρυθμίσεων συγκαταλέγονται:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ : Καταργείται από 1/1/2024 το πέναλτι 30% στις συντάξεις των εργαζόμενων συνταξιούχων κι αντικαθίσταται από μια εισφορά 10% επί της ετήσιας αμοιβής από την εργασία τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η κράτηση θα ανέρχεται στο 50% της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει. Η ρύθμιση ισχύει και για τα άτομα με αναπηρία.

ΌΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Αυξάνεται το όριο οφειλών μέχρι το οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης οι ελεύθεροι επαγγελματίες κι αυτοαπασχολούμενοι από τις 20.000€ στις 30.000€ με την προϋπόθεση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου. Μετά την έκδοση της απόφασης και μέχρι το χρέος να υποχωρήσει στις 20.000€ ο συνταξιούχος θα λαμβάνει το 40% της σύνταξης του καθώς το υπόλοιπο ποσό θα πηγαίνει υπέρ μείωσης χρέους. Μόλις το χρέος υποχωρήσει από τις 20.000 θα ρυθμίζεται σε 60 δόσεις όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος. Για τους αγρότες το όριο οφειλών αυξάνεται στις 10.000€

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ : Υιοθετείται fast track τρόπος απονομής και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου κάθε ασφαλισμένος – ανεξάρτητα από το ταμείο στο οποίο ανήκει – που συμπληρώνει 15ετία ασφάλισης – ακόμη και διαδοχική - θα λαμβάνει επικουρική σύνταξη. Θα ισχύει και για τους ασφαλισμένους με χρέη.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ : Αύξηση και επέκταση του επιδόματος μητρότητας και για τις αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες μητέρες στο ύψος του κατώτατου μισθού για 9 μήνες.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ : Πληρωμή επιδομάτων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ με άυλη προπληρωμένη κάρτα με υποχρέωση κατανάλωσης σε ρευστό μόνο έως το 50%. Τα αναπηρικά επιδόματα αναμένεται να είναι εκτός ρύθμισης.

Τα 2/3 του νομοσχεδίου έχουν να κάνουν με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης των οποίων η ίδρυση διευκολύνεται ενώ εξομοιώνονται φορολογικά με ό,τι ισχύει στην ιδιωτική ασφάλιση με κλίμακες παρακράτησης φόρου. Στόχος του υπουργείου εργασίας είναι να δίνονται κυρίως συντάξεις από εφάπαξ και γι'αυτό η φορολόγηση των συντάξεων είναι στο 50% από αυτή των εφάπαξ. Και φυσικά όσο περισσότερο αφήνεις τα χρήματα στο ταμείο, τόσο μικρότερος ο φορολογικός συντελεστής. Η φορολόγηση ΔΕΝ είναι αναδρομική, ό,τι υπάρχει ήδη στα ταμεία αυτά παραμένει ως έχει :



Διάρκεια Ασφάλισης Φόρος Εφάπαξ Φόρος Σύνταξης

0-5 έτη 20% 10%

6-15 έτη 15% 7,5%

16-25 έτη 10% 5%

>25 έτη 5% 2,5%

