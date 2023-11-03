Συμφωνία για την εξαγορά της Κωτσόβολος έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η εξαγορά της Κωτσόβολος θα φέρει εξοικονόμηση ποσού περίπου 100 εκατ. ευρώ το οποίο, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, προοριζόταν για την δημιουργία δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών αλλά και συστημάτων πληροφορικής για διαχείριση αυτών.

«Η συμφωνία με την Currys plc για εξαγορά της Κωτσόβολος αποτελεί για τη ΔΕΗ μία στρατηγική κίνηση μετασχηματισμού, σε μία αγορά που αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η εποχή της ενεργειακής μετάβασης και του νέου εξηλεκτρισμού δημιουργεί έναν ολόκληρο νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την εξαγορά της Κωτσόβολος η ΔΕΗ προχωράει ακόμη γρηγορότερα στον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Κωτσόβολος διαθέτει 95 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τα 27 megastores. Επιπλέον του εκτεταμένου δικτύου φυσικών καταστημάτων, η Κωτσόβολος διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο, εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις των συσκευών.

Διαθέτει ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και ένα επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).

Για την οικονομική χρήση 1.5.2022 - 29.4.2023, η Κωτσόβολος είχε κύκλο εργασιών 733 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2022, το EBITDA διαμορφώθηκε σε Euro49 εκατ. και ο τραπεζικός δανεισμός ήταν σχεδόν μηδενικός. «Τα παραπάνω αποτελέσματα που παράχθηκαν στο πλαίσιο του επιτυχημένου management της Κωτσόβολος δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τα μεγέθη της επόμενης οικονομικής χρήσης» αναφέρει η ΔΕΗ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η ΔΕΗ θα είναι μία άλλη εταιρεία: Ένας ολοκληρωμένος, πελατοκεντρικός πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακό και φυσικό επίπεδο. Η εξαγορά της Κωτσόβολος, ως μέρος του επενδυτικού μας πλάνου ύψους Euro9 δισ., επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται σε τρεις πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών και την πελατοκεντρικότητα».

Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

