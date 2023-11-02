Οι 2 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το υπουργείο Εργασίας τον e-ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ

Στην εφαρμογή σημαντικών πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και ενισχύουν την εργασιακή ασφάλεια πρωτοστατεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον e- ΕΦΚΑ, τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας και την ΗΔΙΚΑ, την εταιρεία που ανέλαβε την υλοποίηση του πρόσφατου έργου, έχει φέρει εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες.

Μέσω της νέας υπηρεσίας «συνοπτικό ιστορικό ασφάλισης», οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν αναλυτικά την ασφαλιστική ιστορία τους, ενώ η «ηλεκτρονική βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στο ΑΣΕΠ» παρέχει μία πρωτοποριακή λύση για την άμεση και αποδοτική υποστήριξη των μη μισθωτών ασφαλισμένων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι ψηφιακές αυτές εφαρμογές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της διαφάνειας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εξασφάλιση της ευκολότερης πρόσβασης των πολιτών σε κρίσιμες υπηρεσίες. Η συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υπέρ του ασφαλισμένου παραμένει για το υπουργείο Εργασίας και εμένα προσωπικά κορυφαία προτεραιότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του e-ΕΦΚΑ: https://www.efka.gov.gr/el.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

